ED ने शुरू की सहारा इंडिया की संपत्तियों की तलाश, 1538 करोड़ की प्रॉपर्टी पहले हो चुकी जब्त

राज्य राब्यू, लखनऊ। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सहारा इंडिया की संपत्तियों की तलाश शुरू कर दी है। सहारा इंडिया के पूर्व उप निदेशक ओपी श्रीवास्तव की गिरफ्तारी के बाद ईडी ने उनकी और सहारा परिवार से जुड़े पूर्व और वर्तमान निदेशकों की चल-अचल संपत्तियों का ब्योरा जुटाना शुरू कर दिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सूत्रों के अनुसार लोगों की जमापूंजी हड़पने के आरोप में इन पदाधिकारियों की संपत्तियों को जब्त किया जाएगा। ईडी की कोलकाता टीम के रडार पर पोंजी स्कीम चलाकर निवेशकों की रकम हड़पने वाले सहारा समूह के पूर्व एवं वर्तमान निदेशकों की संपत्तियां हैं।