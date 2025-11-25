ED ने शुरू की सहारा इंडिया की संपत्तियों की तलाश, 1538 करोड़ की प्रॉपर्टी पहले हो चुकी जब्त
ईडी ने सहारा इंडिया की संपत्तियों की तलाश शुरू कर दी है। पूर्व उप निदेशक ओपी श्रीवास्तव की गिरफ्तारी के बाद एजेंसी सहारा परिवार से जुड़े पूर्व और वर्तमान निदेशकों की चल-अचल संपत्तियों का ब्योरा एकत्र कर रही है।
राज्य राब्यू, लखनऊ। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सहारा इंडिया की संपत्तियों की तलाश शुरू कर दी है। सहारा इंडिया के पूर्व उप निदेशक ओपी श्रीवास्तव की गिरफ्तारी के बाद ईडी ने उनकी और सहारा परिवार से जुड़े पूर्व और वर्तमान निदेशकों की चल-अचल संपत्तियों का ब्योरा जुटाना शुरू कर दिया है।
सूत्रों के अनुसार लोगों की जमापूंजी हड़पने के आरोप में इन पदाधिकारियों की संपत्तियों को जब्त किया जाएगा। ईडी की कोलकाता टीम के रडार पर पोंजी स्कीम चलाकर निवेशकों की रकम हड़पने वाले सहारा समूह के पूर्व एवं वर्तमान निदेशकों की संपत्तियां हैं।
1073 एकड़ भूमि को पहले हो चुकी जब्त
ईडी की टीम स्टार्स मल्टीपर्पज कोआपरेटिव सोसाइटी, सहारा क्रेडिट कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारयन मल्टीपर्पज कोआपरेटिव सोसाइटी, सहारा इंडिया कामर्शियल कारपोरेशन लिमिटेड, सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन, सहारा इंडिया रियल एस्टेट कारपोरेशन लिमिटेड और एक दर्जन से अधिक अन्य कंपनियों से जुड़े पदाधिकारियों की संपत्तियों की जांच कर रही है। ईडी विभिन्न राज्यों के 16 शहरों में स्थित इन कंपनियों की कुल 1538 करोड़ रुपये की 1073 एकड़ भूमि को पहले ही जब्त कर चुका है।
