कफ सीरप मामले में ED की बड़ी कार्रवाई, यूपी-झारखंड और गुजरात में कई ठिकानों पर मारा छापा

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। अवैध कफ सिरप मामले में प्रवर्तन निदेशालय लखनऊ यूनिट की टीम ने शुक्रवार की सुबह गोरखधंधे के मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल से जुड़े उत्तर प्रदेश, गुजरात और झारखंड के ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की है। अवैध कफ सिरप के व्यापार को लेकर पिछले दो महीनों में 30 से अधिक एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं, जिसके आधार पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) जांच कार्रवाई शुरू की है। जानकारी के मुताबिक, ईडी की टीम ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ, सहारनपुर, वाराणसी और जौनपुर, झारखंड के रांची और गुजरात के अहमदाबाद में बनाए गए ठिकानों पर छापेमारी की है। अंदेशा है कि इन्हीं ठिकानों पर अवैध कफ सिरप का भंडारण किया गया और बिक्री के लिए आस पास के शहरों और कस्बों में सप्लाई की गई।

बता दें कि कफ सिरप के सेवन से कई बच्चों की मौत होने के खबरों से मामला सुर्खियों में बना हुआ है। इस गाेरखधंधे में शुभम जायसवाल को मुख्य आरोपी माना जा रहा है, जिसके सहयोगी आलोक सिंह और अमित सिंह रहे हैं। मामले में आलोक सिंह को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।

उल्लेखनीय है कि पिछले दो महीनों में उत्तर प्रदेश के लखनऊ, वाराणसी, सोनभद्र, सहारनपुर और गाजियाबाद समेत कई जिलों में कोडीन फॉर्मूले से बनी कफ सीरप का अवैध भंडारण और खरीद-बिक्री गई, जिससे हजारों करोड़ रुपये का अवैध व्यापार हुआ।