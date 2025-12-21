यूपी में कफ सीरप मामले में ED करेगी फार्मा कंपनियों की जांच, दवा सप्लाई करने वालों की खंगाली जा रही कुंडली

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कफ सीरप मामले की जांच को आगे बढ़ाने के लिए अन्य फार्मा कंपनियों की जांच की तैयारी शुरू कर दी है। फिलहाल पांच फार्मा कंपनियों की सूची ईडी की टीमों ने तैयार की है।

अभी इनके नामों की जानकारी गुप्त रखी जा रही है। ईडी की कोशिश है कि भारत में दवाइयों की सप्लाई करने वाली विदेशी कंपनियों सहित भारतीय फार्मा कंपनियों की भी जांच की जाए। कफ सीरप मामले में ईडी को अभी तक की जांच में यह जानकारी मिली है कि शुभम जायसवाल और उसके सिंडिकेट में शामिल आरोपित कफ सीरप के अलावा भी कई अन्य दवाइयों की सप्लाई उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों व विदेश में करते थे।