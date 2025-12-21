यूपी में कफ सीरप मामले में ED करेगी फार्मा कंपनियों की जांच, दवा सप्लाई करने वालों की खंगाली जा रही कुंडली
उत्तर प्रदेश में कफ सीरप मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) फार्मा कंपनियों की जांच करेगा। ईडी दवा सप्लाई करने वालों की कुंडली खंगाल रही है। यह जांच कफ ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कफ सीरप मामले की जांच को आगे बढ़ाने के लिए अन्य फार्मा कंपनियों की जांच की तैयारी शुरू कर दी है। फिलहाल पांच फार्मा कंपनियों की सूची ईडी की टीमों ने तैयार की है।
अभी इनके नामों की जानकारी गुप्त रखी जा रही है। ईडी की कोशिश है कि भारत में दवाइयों की सप्लाई करने वाली विदेशी कंपनियों सहित भारतीय फार्मा कंपनियों की भी जांच की जाए।
कफ सीरप मामले में ईडी को अभी तक की जांच में यह जानकारी मिली है कि शुभम जायसवाल और उसके सिंडिकेट में शामिल आरोपित कफ सीरप के अलावा भी कई अन्य दवाइयों की सप्लाई उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों व विदेश में करते थे।
अभी तक केवल कफ सीरप मामले की जांच की जा रही है। ईडी ने इस जांच का दायरा बढ़ाने के लिए अन्य कंपनियों की भी जांच शुरू करने के लिए उनकी रिकॉर्ड खंगालने शुरू कर दिए हैं।
शुभम जायसवाल फिलहाल फरार है इसलिए ईडी को यह जानकारी नहीं मिली है कि कफ सीरप सिंडिकेट और कौन-कौन सी कंपनियों से दवाइयां लेते थे।
वहीं मामले की जांच में जुटी एसटीएफ ने शुभम सहित अन्य आरोपितों के बैंक खातों की जानकारी निकलवाई है। इस मामले में आरोपितों के कई ठिकानों पर छापेमारी भी की गई।
