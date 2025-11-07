फर्जी डिग्री मामला: ईडी के निशाने पर विजेंद्र हुड्डा की बेनामी संपत्तियां भी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने फर्जी डिग्री बांटे जाने के मामले मेें हापुड़ की मोनाड यूनिवर्सिटी के चेयरमैन विजेंद्र सिंह हुड्डा की बेनामी संपत्तियों को लेकर भी अपनी जांच तेज की है। ईडी ने गुरुवार को मोनाड यूनिवर्सिटी व उन्नाव स्थित सरस्वती मेडिकल कालेज समेत 16 ठिकानों पर छापेमारी के दौरान बरामद इलेक्ट्रानिक उपकरणों का डाटा खंगालना शुरू कर दिया है।

छानबीन में महाराष्ट्र के कई कालेजों में भी फर्जी डिग्री सप्लाई किए जाने की बात भी सामने आई है। ईडी उनके कालेजों को चिन्हित करने का प्रयास कर रहा है। सूत्रों का कहना है कि ईडी विजेंद्र हुड्डा व सरस्वती मेडिकल कालेज संचालकों के बीच व्यवसायिक समझाैतों को लेकर भी छानबीन कर रहा है।

ईडी को संदेह है कि विजेंद्र हुड्डा ने अपनी काली कमाई को अलग-अलग शैक्षणिक संस्थानों में भी निवेश की है। उसकी कई बेनामी संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज भी मिले हैं। एसटीएफ (स्पेशल टास्क फोर्स) ने लाखों रुपये में बीए, एमए, बीएड, एलएलबी, फार्मासिस्ट, बीटेक व अन्य व्यवसायिक कोर्स की फर्जी डिग्री बेचे जाने के मामले में 18 मई को मोनाड यूनिवर्सिटी के चेयरमैन चौधरी विजेंद्र सिंह उर्फ विजेंद्र सिंह हुड्डा समेत 10 आरोपितों को गिरफ्तार किया था।