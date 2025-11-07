कहां है आपकी बस? मोबाइल पर ही मिल जाएगी पूरी जानकारी, यूपी में नई व्यवस्था होने वाली है शुरू

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। नगरीय परिवहन निदेशालय ई-सिटी बसों के आने-जाने के समय की वास्तविक जानकारी देने के लिए जल्द ही ई-सिटी बस यूपी एप लांच करेगा। वरिष्ठ नागरिक, छात्र और सामान्य नागरिक इस एप से मासिक पास के आवेदन भी कर सकेंगे। निदेशालय इस एप का फील्ड ट्रायल कर रहा है। नगरीय परिवहन निदेशालय के निदेशक महेंद्र बहादुर सिंह ने 15 शहरों में सिटी बसों के संचालन की समीक्षा बैठक में ये जानकारी दी।

निदेशक नगरीय परिवहन ने लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, मेरठ, आगरा, मथुरा-वृंदावन, कानपुर, प्रयागराज, मुरादाबाद, अलीगढ़, शाहजहांपुर, बरेली, गाजियाबाद, अयोध्या, झांसी के सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को नगर निगम सीमा में चल रही बसों की समय-सारणी हर 15 मिनट के अंतराल पर निर्धारित करने के निर्देश दिए। जिससे यात्रियों को बसों का इंतजार न करना पड़े। उन्होंने समय-सारणी में बदलाव की जानकारी मीडिया को भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, जिससे अधिकतम लोगों तक इसकी जानकारी पहुंच सके।

उन्होंने ने कहा कि भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) और नगरीय परिवहन निदेशालय के बीच नेशनल कामन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) के लिए समझौता हो चुका है। यह कार्ड भी जल्द लांच किया जाएगा। इसका उपयोग सिटी बस, मेट्रो और अन्य परिवहन माध्यमों में टिकट खरीदने के लिए हो सकेगा।