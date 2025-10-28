जालसाजों ने ई-चालान का लिंक भेजकर खाते से पार किए 13 लाख रुपये, लिंक पर क्लिक करते ही उड़ गए रुपये

जागरण संवाददाता, लखनऊ। साइबर जालसाजों ने आरटीओ चालान का मैसेज भेजकर राजाजीपुरम निवासी धर्मेंद्र कुमार के खाते से 13 लाख रुपये पार कर दिए। पीड़ित का कहना है जालसाजों ने एक लिंक भेजा। लिंक पर क्लिक करते ही तीन खातों से रुपयों निकल गए। पीड़ित की शिकायत पर पारा पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। साइबर क्राइम सेल की मदद से जांच की जाएगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें



राजाजीपुरम के चन्द्रोदय नगर निवासी धर्मेन्द्र कुमार ने बताया कि 25 अक्टूबर को उनके पास आरटीओ से चालान का मैसेज आया। मैसेज में आई लिंक पर क्लिक करते ही एक खाते से 1 लाख 50 हजार रुपये कट गए। कुछ ही मिनट बाद दूसरे खाते से पांच लाख कटने का मैसेज आया।