    Lucknow: शहीद पथ सर्विस लेन पर अचानक क्यों लग गया 2KM लंबा जाम, वाहनों से उतरकर पैदल गए लोग

    By Santosh Tiwari Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 09:11 PM (IST)

    लखनऊ के उतरेठिया चौराहे के पास शहीद पथ सर्विस लेन पर मंगलवार शाम एक ई-बस खराब हो गई। बस में खराबी के कारण दो किलोमीटर लंबा जाम लग गया, जिसमें एम्बुलेंस भी फंसी रहीं। यात्री परेशान होकर पैदल ही उतरेठिया चौराहे की ओर चल दिए। यातायात पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद यातायात सुचारू कराया।

    संसू, लखनऊ। उतरेठिया चौराहे के पास शहीद पथ सर्विस लेन पर मंगलवार की शाम यात्रियों को कमता से दुबग्गा की तरफ लेकर जा रही ई-बस खराब होकर अचानक रुक गई। चालक के कई बार प्रयास करने के बावजूद बस आगे न बढ़ सकी। नतीजतन, शहीद पथ पर लगभग दो किलोमीटर लंबा जाम लग गया। काफी देर तक जब कोई रास्ता नहीं निकला तो जाम में फंसी सवारियां वाहनों से उतर कर पैदल उतरेठिया चौराहे पहुंची और यहां से दूसरे वाहनों से रवाना हो गई।

    मंगलवार शाम लगभग छह बजे ई-बस 35 यात्रियों को लेकर कमता से दुबग्गा की ओर जा रही थी। बस उतरेठिया चौराहे के पास जैसे ही शहीद पथ से सर्विस लेन पर पहुंची तो अचानक ही बंद हो गई। चालक काफी देर तक प्रयास करता रहा लेकिन बस स्टार्ट नहीं हुई। इस बीच शहीद पथ पर वाहनों की कतार लग गई।

    जाम में मरीजों को लेकर जा रही दो एम्बुलेंस भी फंस गई। कई सवारियां भी जाम की वजह से वाहनों में ही फंस गई। काफी देर तक जब वाहन आगे नहीं बढ़ सके तो लोग वाहनों से उतरकर लगभग डेढ़ किलोमीटर पैदल चलकर उतरेठिया चौराहे पहुंचे। सूचना पर पहुंची यातायात पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद यातायात सुचारू कराया। इसके बाद वाहनों को रवाना किया गया। बस खराब होने के कारण स्पष्ट नहीं हो सके हैं।