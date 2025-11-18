Lucknow: शहीद पथ सर्विस लेन पर अचानक क्यों लग गया 2KM लंबा जाम, वाहनों से उतरकर पैदल गए लोग

संसू, लखनऊ। उतरेठिया चौराहे के पास शहीद पथ सर्विस लेन पर मंगलवार की शाम यात्रियों को कमता से दुबग्गा की तरफ लेकर जा रही ई-बस खराब होकर अचानक रुक गई। चालक के कई बार प्रयास करने के बावजूद बस आगे न बढ़ सकी। नतीजतन, शहीद पथ पर लगभग दो किलोमीटर लंबा जाम लग गया। काफी देर तक जब कोई रास्ता नहीं निकला तो जाम में फंसी सवारियां वाहनों से उतर कर पैदल उतरेठिया चौराहे पहुंची और यहां से दूसरे वाहनों से रवाना हो गई।



मंगलवार शाम लगभग छह बजे ई-बस 35 यात्रियों को लेकर कमता से दुबग्गा की ओर जा रही थी। बस उतरेठिया चौराहे के पास जैसे ही शहीद पथ से सर्विस लेन पर पहुंची तो अचानक ही बंद हो गई। चालक काफी देर तक प्रयास करता रहा लेकिन बस स्टार्ट नहीं हुई। इस बीच शहीद पथ पर वाहनों की कतार लग गई।