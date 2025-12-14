दुधवा नेशनल पार्क के लिए जंगल सफारी पैकेज घोषित, परिवार के साथ फ्री घूम सकेंगे पांच साल के बच्चे
दुधवा नेशनल पार्क ने जंगल सफारी के लिए एक नया पैकेज घोषित किया है, जिसमें पांच साल तक के बच्चों को परिवार के साथ मुफ्त घूमने का अवसर मिलेगा। यह पैकेज ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। पर्यटन विभाग ने दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में भ्रमण करने आने वाले पर्यटकों के लिए एक रात दो दिन के पांच पैकेज घोषित किए हैं। इनमें दुधवा बजट पैकेज, स्टैंडर्ड जंगल सफारी पैकेज, प्रीमियम वाइल्ड लाइफ अनुभव, स्कूल-कॉलेज समूह पैकेज और चार पर्यटकों वाला पैकेज शामिल है।
दुधवा बजट पैकेज आठ पर्यटकों के लिए तैयार किया गया है। लखनऊ स्थित गोमती होटल से टेंपो ट्रैवलर से सफर की शुरुआत होगी। प्रति व्यक्ति किराया 6,175 रुपये होगा। दंपती के साथ पांच वर्ष आयु तक के बच्चे फ्री सफर कर सकते हैं।
इसी प्रकार स्टैंडर्ड जंगल सफारी पैकेज में चार यात्रियों का दल कार से गोमती होटल से दुधवा के लिए रवाना होगा। एक रात और दो दिन वाले पैकेज में प्रति व्यक्ति किराया 6,500 रुपये होगा।
प्रीमियम वाइल्ड लाइफ अनुभव वाला तीसरा पैकेज छह पर्यटकों के लिए तैयार किया गया है। इसके लिए प्रति व्यक्ति किराया छह हजार रुपये देने होंगे। वहीं स्कूल-कालेज समूह पैकेज के तहत टेंपो ट्रैवलर से सफर के दौरान दो शिक्षक और एक स्टाफ साथ रहेंगे।
इस पैकेज के लिए प्रति व्यक्ति 4,751 रुपये (पांच प्रतिशत जीएसटी अतिरिक्त) भुगतान करना होगा। इस समूह में कम से कम 20 विद्यार्थी होंगे।
इसके अलावा दुधवा बजट पैकेज में कम से कम चार पर्यटक होंगे, जिसका किराया प्रति व्यक्ति 4,950 रुपये तय किया गया है। इन पैकेजों की विस्तृत जानकारी www.upstdc.co.in से ली जा सकती है। सभी पैकेजों में पांच प्रतिशत जीएसटी अतिरिक्त देय होगा।
