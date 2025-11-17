Language
    दुधवा उद्यान के लिए शुरू होगी हवाई सेवा, ईको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई प्रस्ताव पास

    By Manoj Kumar Tripathi Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 10:31 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश सरकार दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा रही है। गाजियाबाद से पलिया कला के लिए हवाई सेवा जल्द शुरू होगी, जिसके लिए निविदा आमंत्रित की जाएगी। दुधवा तक पहुंचने के लिए सड़कों को चौड़ा किया जाएगा और एसी बस सेवा को जारी रखा जाएगा। रेलवे मार्ग को भी सुगम बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। राज्य में ईको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में पर्यटन सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। साथ ही गाजियाबाद के हिंडन हवाई अड्डे से पलिया कला के लिए जल्द ही विमान सेवा शुरू की जाएगी।

    ईको पर्यटन बोर्ड हवाई सेवा शुरू करने के लिए अगले सप्ताह निविदा आमंत्रित करेगा। दुधवा तक पर्यटकों का सफर आसान बनाने के लिए 226 करोड़ रुपये से सड़कों को चौड़ा किया जाएगा।

    पर्यटन निदेशालय में सोमवार को प्रमुख सचिव अमृत अभिजात की अध्यक्षता में हुई ईको पर्यटन बोर्ड की बैठक में कई प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है। बैठक में यह प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया है कि दुधवा पार्क तक सड़क, रेल और हवाई मार्ग के माध्यम से पर्यटकों की पहुंच को सुगम बनाया जाए।

    साथ ही लखनऊ से लखीमपुर के बीच प्रयोग के तौर पर शुरू की गई एसी बस सेवा को पूरे ईको पर्यटन सत्र तक जारी रखने का प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। साथ ही यह तय किया गया कि पलिया-मैलानी और बिछिया को जोड़ने वाली नई बस सेवा शुरू की जाएगी।

    वहीं रेलवे मार्ग से दुधवा तक पहुंच को सुगम बनाने के लिए दिल्ली से लखनऊ (मैलानी होते हुए) चलने वाली पुरानी ट्रेन को बहाल करने और इसमें एसी कोच जोड़ने का प्रस्ताव रेलवे को भेजे जाने पर भी बैठक में सहमति बनी है।

    इसके अलावा विस्टाडोम विशेष ट्रेन के कोच को 19.28 लाख रुपये खर्च कर और बेहतर बनाया जाएगा। दुधवा में सूचना चिन्ह व बोर्ड लगाने पर आठ करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। बैठक में कतर्नियाघाट वन्यजीव अभ्यारण्य में गेरुआ नदी में दो अतिरिक्त बोट सफारी शुरू करने का प्रस्ताव पर भी सहमति बनी है। वर्तमान में दो बोट संचालित की जा रही हैं।

    पलिया हवाई पट्टी को किया जाएगा चौड़ा

    बैठक में पलिया में स्थित हवाई पट्टी को तीन मीटर से 10 मीटर चौड़ा करने की सहमति भी बनी है। इसे चौड़ा करने पर 21.14 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। 32.95 करोड़ रुपये की लागत से किशनपुर मार्ग को चौड़ा किया जाएगा।

    लखीमपुर-बिजुआ-भीरा-पलिया मार्ग पर 21.6 करोड़ रुपये की लागत से इंटरलाकिंग और सिसईया-धौराहरा-पलिया रोड का 134.23 करोड़ रुपये की लागत से सुदृढ़ीकरण कार्य कराने के प्रस्ताव को भी बैठक में स्वीकृति दी गई है।