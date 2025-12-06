मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा, प्रदेश भर की सभी अंबेडकर प्रतिमा स्थलों को संरक्षित करेगी सरकार

जागरण संवाददाता, लखनऊ : Ambedkar Death anniversary: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को भारत रत्न डॉ. भीमराव आंबेडकर के 70वां महापरिनिर्वाण दिवस पर उनको श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने अंबेडकर महासभा में उनके अस्थि कलश को नमन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ बौद्ध भिक्षुओं द्वारा बुद्ध वंदना एवं त्रिशरण पंचशील के पाठ से हुआ।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर कहा कि हमारी सरकार एक नया काम करने जा रही है। हमारी सरकार प्रदेश में जहां-जहां पर डॉ.भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा लगी है, उसे संरक्षित करने का कार्य करेगी। वहां बाउंड्री वॉल कर और उनके ऊपर छत डाली जाएगी। इसके साथ ही हर जनजाति और मलिन बस्तियों को मुख्य सड़कों से जोड़ने का कार्य करेगी।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बाबा साहब की मूर्तियों के साथ अक्सर शरारती तत्व छेड़छाड़ करते हैं। हमारी सरकार निर्णय ले रही है कि बाबा साहब की हर मूर्ति के आसपास सुरक्षात्मक बाउंड्री वॉल बनाई जाए, ताकि उनकी प्रतिमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। जिस मूर्ति के ऊपर छत नहीं होगी, वहां छत बनवाएंगे। यदि कहीं कोई काम छूट गया है, तो उसे भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा। आज इस पावन अवसर पर मैं बाबा साहब की पावन स्मृति को नमन करता हूं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी यहां लालजी प्रसाद निर्मलजी ने चतुर्थ श्रेणी संविदा सफाई कर्मियों की समस्या का उल्लेख किया। हमारी सरकार ने इस पर निर्णय ले लिया है। कॉरपोरेशन का गठन किया गया है और अगले एक-दो महीनों में यह सुनिश्चित कर दिया जाएगा कि हर चतुर्थ श्रेणी के कर्मी और संविदा कर्मी को न्यूनतम मानदेय की गारंटी सरकार की ओर से मिले। यह कदम भी सामाजिक न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि चतुर्थ श्रेणी और हर संविदा कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन की गारंटी दी जाएगी, इसके लिए आयोग का गठन किया जा चुका है। एक से दो महीने के अंदर उनको इसकी सुविधा मिलने लगेगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार डॉ. आंबेडकर के संविधान को लागू करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। पंच तीर्थ स्थल बनाने के साथ ही दलित वंचित को न्याय दिलाने के लिए सरकार कार्य कर रही है।

उन्होंने कहा कि हम सबको यह समझना होगा कि जो भी सुविधाएं और सम्मान आज वंचित वर्गों को मिल रहा है, वह बाबा साहब की दी हुई प्रेरणा का ही परिणाम है। प्रधानमंत्री मोदीजी के नेतृत्व में देश ‘नए भारत’ की ओर बढ़ रहा है। पंचतीर्थ का निर्माण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों के लिए नई छात्रवृत्ति योजनाएं यह सब बाबा साहब के समानता और आत्मसम्मान के विचारों को आगे बढ़ाने का कार्य है।

इससे पहले उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कांग्रेस सरकार पर दलितों के शोषण और डा. अंबेडकर को चुनाव में हराने के लिए जिम्मेदार बताया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि एसआईआर के अभियान में आप सभी लोग हिस्सा लें यही बाबा साहब के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। आप अपने वोट के अधिकारों का अधिक से अधिक प्रयोग कर सकें, इसके लिए हमारी सरकार मतदाता सूची के शुद्धिकरण करने का अभियान चला रही है। आंबेडकर महासभा के अध्यक्ष डा. लालजी प्रसाद निर्मल ने अंबेडकर महासभा के इतिहास पर विस्तार से प्रकाश डाला।

पाठ्यक्रमों में शामिल हो संविधान की उद्देशिका : निर्मल डॉ. आंबेडकर महासभा ट्रस्ट के अध्यक्ष एवं सदस्य विधान परिषद डॉ. लालजी प्रसाद निर्मल ने शुक्रवार को सीएम योगी से मिलकर संविधान की प्रति भेंट की थी। उन्होंने सीएम से आग्रह किया था कि सरकारी पाठ्यक्रमों में संविधान की उद्देशिका, मौलिक अधिकारों, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, संघीय ढांचा और न्यायपालिका की स्वतंत्रता आदि महत्वपूर्ण विषयों को शामिल किया जाए।