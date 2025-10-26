आगरा एक्सप्रेस-वे पर चलती डबल डेकर बस में लगी आग, धूं-धूं कर जली; 39 यात्री सवार थे

जागरण संवाददाता, लखनऊ। आगरा एक्सप्रेस वे पर दिल्ली से आ रही डबल डेकर बस के पिछले पहिए में रेवरी टोल प्लाजा से पहले आग लग गई। जिससे पूरी बस धू धू कर जल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। फायर ब्रिगेड की तीन गाड़िया मौके पर पहुंच कर बस में लगी आग को बुझाया। तक बस जल चुकी थी। हालांकि बस में सवार 39 सवारी सुरक्षित रही।

इंस्पेक्टर सतीश राठौर के मुताबिक एक डबल डेकर बस आगरा एक्सप्रेस वे पर दिल्ली से आ रही थी ।टोल प्लाजा से करीब 500 मीटर पहले बस के पिछले पहिए में आग लग गई। जिसकी सूचना वहां पर चाय बेचने वाले लोगों ने बस ड्राइवर को दी। जिस पर बस ड्राइवर ने उतर कर चेक किया।

जिसके बाद ड्राइवर ने तुरंत बस में बैठी सभी 39 सवारी को जल्दी से वही पर उतार दिया। सवारी उतारने के बाद बस ड्राइवर बस को आगे बढ़ा कर टोल प्लाजा तक लाया। लेकिन टोल प्लाजा के पास आग बुझाने की व्यवस्था न होने से बस तेजी जलने लगी। टोल प्लाजा के पास कोई फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं थी।