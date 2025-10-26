Language
    आगरा एक्सप्रेस-वे पर चलती डबल डेकर बस में लगी आग, धूं-धूं कर जली; 39 यात्री सवार थे

    By Sakshi Gupta Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 09:43 AM (IST)

    आगरा एक्सप्रेसवे पर दिल्ली से आ रही एक डबल डेकर बस में रेवरी टोल प्लाजा के पास आग लग गई। बस के पिछले पहिए में आग लगने से पूरी बस जल गई। हालांकि, बस में सवार सभी 39 यात्री सुरक्षित रहे। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। पुलिस घटना की जांच कर रही है।

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। आगरा एक्सप्रेस वे पर दिल्ली से आ रही डबल डेकर बस के पिछले पहिए में रेवरी टोल प्लाजा से पहले आग लग गई। जिससे पूरी बस धू धू कर जल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। फायर ब्रिगेड की तीन गाड़िया मौके पर पहुंच कर बस में लगी आग को बुझाया। तक बस जल चुकी थी। हालांकि बस में सवार 39 सवारी सुरक्षित रही।

    इंस्पेक्टर सतीश राठौर के मुताबिक एक डबल डेकर बस आगरा एक्सप्रेस वे पर दिल्ली से आ रही थी ।टोल प्लाजा से करीब 500 मीटर पहले बस के पिछले पहिए में आग लग गई। जिसकी सूचना वहां पर चाय बेचने वाले लोगों ने बस ड्राइवर को दी। जिस पर बस ड्राइवर ने उतर कर चेक किया।

    जिसके बाद ड्राइवर ने तुरंत बस में बैठी सभी 39 सवारी को जल्दी से वही पर उतार दिया। सवारी उतारने के बाद बस ड्राइवर बस को आगे बढ़ा कर टोल प्लाजा तक लाया। लेकिन टोल प्लाजा के पास आग बुझाने की व्यवस्था न होने से बस तेजी जलने लगी। टोल प्लाजा के पास कोई फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं थी।

    मौके पर पहुंची काकोरी पुलिस ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। जिस पर करीब 50 मिनट बाद फायर की तीन गाड़िया पहुंची। फायर ब्रिगेड कर्मियों ने करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया

    इंस्पेक्टर सतीश राठौर ने बताया कि हादसे में कोई भी जन हानि नहीं हुई। बस ड्राइवर समेत सभी सवारी सुरक्षित है ।सवारियों को दूसरी बस बुला कर भेज दिया गया है । हादसे की जांच पड़ताल की जा रही है ।बस में आग लगने की कारणों को भी पता किया जा रहा है।