डॉक्टर समेत तीन से वीडियो कॉल के जरिए की ठगी, स्क्रीन शेयर कर खातों से उड़ाए करीब 6.79 लाख रुपये

जागरण संवाददाता, लखनऊ। साइबर जालसाजों ने डॉक्टर समेत तीन के खातों से करीब 6.79 लाख रुपये पार कर दिए। कहीं जालसाज ने सैन्य अधिकारी बन कर फंसाया तो कहीं टेलीग्राम के माध्यम से ठगी की। साइबर ठगी के यह मामले हुसैनगंज, चिनहट व आशियाना के हैं। पुलिस तीनों मामलों को दर्ज कर साइबर क्राइम सेल की मदद से जांच कर रही है।



हुसैनगंज चौराहा स्थित डॉक्टर पीके जैन क्लीनिक के डॉक्टर पीयूष जैन ने बताया कि कुछ दिन पहले एक काल आई। फोनकर्ता ने खुद को सैन्य अधिकारी श्रीकांत शर्मा बताया। कहा कि उसकी यूनिट के 20-25 जवान ठंडी जगहों से ड्यूटी कर लौटे हैं। उन सबकी जांच होनी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जालसाज ने क्लीनिक की लोकेशन और विजिटिंग कार्ड वाट्सएप पर मांगा। उसके बाद शाम को दोबारा काल की और फीस ऑनलाइन भेजने की बात कही। उसके बाद वीडियो कॉल कर स्क्रीन शेयर कर खाते से 99,511 रुपये निकाल लिए। 1930 पर शिकायत करने के बाद डॉक्टर पीयूष जैन ने हुसैनगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है।

वहीं, चिनहट के अनौरा कला निवासी राजीव यादव का खाता यूनियन बैंक में है। उन्होंने बताया कि साइबर जालसाज ने 18 नवंबर और 19 नवंबर को उनके खाते से तीन बार में 4.81 लाख रुपये पार कर दिए। रुपये कटने का मैसेज देख राजीव के पैरों तले जमीन खिसक गई।