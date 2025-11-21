Language
    डॉक्टर समेत तीन से वीडियो कॉल के जरिए की ठगी, स्क्रीन शेयर कर खातों से उड़ाए करीब 6.79 लाख रुपये

    By Ayushman Pandey Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 07:20 PM (IST)

    लखनऊ में साइबर अपराधियों ने डॉक्टर सहित तीन लोगों को वीडियो कॉल के माध्यम से ठगा। स्क्रीन शेयर करवाकर उनके खातों से 6.79 लाख रुपये उड़ा लिए गए। पीड़ितों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद साइबर क्राइम सेल मामले की जांच कर रही है।

    डॉक्टर समेत तीन लोगों के लाखों की ठगी।

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। साइबर जालसाजों ने डॉक्टर समेत तीन के खातों से करीब 6.79 लाख रुपये पार कर दिए। कहीं जालसाज ने सैन्य अधिकारी बन कर फंसाया तो कहीं टेलीग्राम के माध्यम से ठगी की। साइबर ठगी के यह मामले हुसैनगंज, चिनहट व आशियाना के हैं। पुलिस तीनों मामलों को दर्ज कर साइबर क्राइम सेल की मदद से जांच कर रही है।

    हुसैनगंज चौराहा स्थित डॉक्टर पीके जैन क्लीनिक के डॉक्टर पीयूष जैन ने बताया कि कुछ दिन पहले एक काल आई। फोनकर्ता ने खुद को सैन्य अधिकारी श्रीकांत शर्मा बताया। कहा कि उसकी यूनिट के 20-25 जवान ठंडी जगहों से ड्यूटी कर लौटे हैं। उन सबकी जांच होनी है।

    जालसाज ने क्लीनिक की लोकेशन और विजिटिंग कार्ड वाट्सएप पर मांगा। उसके बाद शाम को दोबारा काल की और फीस ऑनलाइन भेजने की बात कही। उसके बाद वीडियो कॉल कर स्क्रीन शेयर कर खाते से 99,511 रुपये निकाल लिए। 1930 पर शिकायत करने के बाद डॉक्टर पीयूष जैन ने हुसैनगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है।

    वहीं, चिनहट के अनौरा कला निवासी राजीव यादव का खाता यूनियन बैंक में है। उन्होंने बताया कि साइबर जालसाज ने 18 नवंबर और 19 नवंबर को उनके खाते से तीन बार में 4.81 लाख रुपये पार कर दिए। रुपये कटने का मैसेज देख राजीव के पैरों तले जमीन खिसक गई।

    बैंक में शिकायत करने के बाद उन्होंने चिनहट कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। उधर, आशियाना के रजनीखंड-3 निवासी संदीप कुमार मिश्र और पिता राधारमण का खाता पीएनबी में है।

    साइबर जालसाज ने सात नवंबर को टेलीग्राम पर फंसाया और उसके बाद पिता-पुत्र के खाते से 98 हजार रुपये गायब कर दिए।