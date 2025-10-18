यूपी के जिलाधिकारियों के लिए आ गया नया आदेश, 20 अक्टूबर को इनके साथ मनाएंगे दीपावली
महिला कल्याण विभाग की अपर मुख्य सचिव लीना जौहरी ने सभी जिलाधिकारियों को आदेश दिया है कि वे बाल देखभाल संस्थाओं में रहने वाले बच्चों के साथ दीपावली मनाएं। उन्होंने कहा कि ये बच्चे अपने परिवारों से दूर हैं, इसलिए अधिकारियों का साथ उन्हें खुशी देगा। उन्होंने सभी से इन बच्चों के साथ समय बिताने और त्योहार मनाने की अपील की है ताकि बच्चों को अपनत्व महसूस हो।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। महिला कल्याण विभाग की अपर मुुख्य सचिव लीना जौहरी ने सभी डीएम को निर्देश दिया है कि वे 20 अक्टूबर को बाल देखभाल संस्थाओं में आवासित बच्चों के साथ दीपावली का पर्व अपने परिवार सहित मनाएं। यह बच्चे सामाजिक व आर्थिक रूप से विपरीत परिस्थितियों के कारण अपने परिवारों से अलग हैं और राज्य सरकार की संरक्षण व्यवस्था के तहत जीवनयापन कर रहे हैं। इन बच्चों को परिवार के स्नेह, सान्निध्य व अपनत्व की विशेष आवश्यकता है।
महिला कल्याण विभाग के अधीन दत्तक ग्रहण इकाइयां, शिशु गृह, बाल गृह, संप्रेक्षण गृह, विशेष गृह, प्लेस आफ सेफ्टी, आफ्टर-केयर संस्थाएं तथा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए बाल गृह संचालित हैं। जौहरी ने कहा कि दीपावली जैसे उत्सव पर जब पूरा समाज अपने परिवार के साथ आनंद और उत्साह से यह पर्व मनाता है, तब इन संस्थाओं के बच्चे अपने परिवार की अनुपस्थिति को गहराई से महसूस करते हैं।
ऐसे में यदि प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि व स्वयंसेवी संगठन इन बच्चों के बीच पहुंचकर उनके साथ कुछ समय व्यतीत करें, मिठाईयां व उपहार बांटे तो उनमें खुशी, अपनेपन व आत्मीयता का संचार होगा। उन्होंने सभी डीएम से अपेक्षा की है कि वे न केवल खुद परिवार सहित इन गृहों में दीपावली मनाएं बल्कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों को भी इसके लिए प्रेरित करें।
