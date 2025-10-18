यूपी के जिलाधिकारियों के लिए आ गया नया आदेश, 20 अक्टूबर को इनके साथ मनाएंगे दीपावली

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। महिला कल्याण विभाग की अपर मुुख्य सचिव लीना जौहरी ने सभी डीएम को निर्देश दिया है कि वे 20 अक्टूबर को बाल देखभाल संस्थाओं में आवासित बच्चों के साथ दीपावली का पर्व अपने परिवार सहित मनाएं। यह बच्चे सामाजिक व आर्थिक रूप से विपरीत परिस्थितियों के कारण अपने परिवारों से अलग हैं और राज्य सरकार की संरक्षण व्यवस्था के तहत जीवनयापन कर रहे हैं। इन बच्चों को परिवार के स्नेह, सान्निध्य व अपनत्व की विशेष आवश्यकता है।

महिला कल्याण विभाग के अधीन दत्तक ग्रहण इकाइयां, शिशु गृह, बाल गृह, संप्रेक्षण गृह, विशेष गृह, प्लेस आफ सेफ्टी, आफ्टर-केयर संस्थाएं तथा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए बाल गृह संचालित हैं। जौहरी ने कहा कि दीपावली जैसे उत्सव पर जब पूरा समाज अपने परिवार के साथ आनंद और उत्साह से यह पर्व मनाता है, तब इन संस्थाओं के बच्चे अपने परिवार की अनुपस्थिति को गहराई से महसूस करते हैं।