UP IPS Promotion: आईपीएस डीके ठाकुर को मिला प्रमोशन, अब संभालेंगे ये बड़ी जिम्मेदारी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। डीजी नागरिक सुरक्षा अभय कुमार प्रसाद के शुक्रवार को सेवानिवृत्त होने पर एडीजी उप्र विशेष सुरक्षा बल (यूपी एसएसएफ) डीके ठाकुर को डीजी के पद पर प्रोन्नति प्रदान की गई है। 1994 बैच के आइपीएस अधिकारी ठाकुर वरिष्ठता क्रम में पांचवें नंबर पर थे।

वरिष्ठता सूची में 1992 बैच के आइपीएस अधिकारी एडीजी जसवीर सिंह निलंबित चल रहे हैं। जबकि 1993 बैच के आइपीएस अधिकारी जकी अहमद तथा 1994 बैच के आइपीएस अधिकारी अखिल कुमार व राजा श्रीवास्तव केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर तैनात हैं।

डीजीपी राजीव कृष्ण ने पुलिस मुख्यालय में सेवानिवृत्त हुए डीजी अभय कुमार प्रसाद व एसपी लोक शिकायत शैलेन्द्र कुमार राय काे विदाई दी। उन्होंने दोनों अधिकारियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। विदाई समारोह में दोनों अधिकारियों के सेवाकाल की उपलब्धियों को याद किया गया। पुलिस विभाग में जल्द कुछ अधिकारियों को नई जिम्मेदारी प्रदान की जाएगी।