दिवाली पर लखनऊ आने वालों को डबल झटका! ट्रेनों में वेटिंग... विमान किराया 7 गुना तक महंगा
दीपावली पर घर आ रहे यात्रियों को रेलवे और विमान कंपनियों ने झटका दिया है। ट्रेनों में वेटिंग सीमा के चलते टिकट मिलना मुश्किल हो गया है, वहीं विमान कंपनियों ने किराया कई गुना बढ़ा दिया है। दिल्ली-लखनऊ का विमान किराया 18 हजार तक पहुंच गया है। अब लोगों को तत्काल कोटे का सहारा है।
जागरण संवाददाता, लखनऊ। दीपावली मनाने दूसरे राज्यों से अपने घरों को आने वाले यात्रियों के लिए पहले रेलवे और फिर विमान कंपनियों ने झटके देना शुरू कर दिया है। रेलवे की अधिकतम वेटिंग सीमा तय करने का नियम लागू होने से दिल्ली और मुंबई के लगभग 18 हजार यात्रियों को टिकट तक नहीं मिल पा रहे हैं।
स्थिति नियंत्रित करने के लिए रेलवे ने जो पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं, वे भी रिग्रेट हो गई हैं। दूसरी ओर इसका फायदा उठाते हुए सभी विमान कंपनियों ने अपने किराए में बड़ी वृद्धि कर दी है। यही कारण है कि दीपावली से एक सप्ताह पहले ही विमान किराया पांच से सात गुणा तक पहुंच गया है। अंतिम समय तक लखनऊ की ओर आने वाली ट्रेनों में लोग वेटिंग लिस्ट के टिकट के लिए परेशान हो रहे हैं।
दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों से लखनऊ आने के लिए सबसे अधिक डिमांड 18 अक्टूबर की ट्रेनों और विमानों में है। ऐसा इसलिए है क्योंकि 18 अक्टूबर को शनिवार है। वहीं, 19 को छोटी दीपावली और 20 को बड़ी दीपावली पड़ेगी। बड़ी संख्या में बाहर पढ़ाई करने वाले छात्र और कामकाजी लोग अपने घरों को आएंगे। ट्रेनों के बाद विमान और बसों में भी यह यात्री सीटों का विकल्प तलाश रहे हैं।
वेटिंग के टिकट न मिलने के कारण दिल्ली से लखनऊ के विमानों की सीटों की बुकिंग का असर उसके किराए पर दिख रहा है। सामान्य दिनों में दिल्ली से लखनऊ का विमान का किराया जहां तीन हजार रुपये के आसपास रहता था, वह 18 अक्टूबर को बढ़कर 18 हजार रुपये तक पहुंच गया है। मुंबई से लखनऊ का किराया भी 30 हजार रुपये के करीब हो गया है। जानकार बताते हैं कि अगले एक सप्ताह में इस किराए में 15 से 20 प्रतिशत तक और वृद्धि हो सकती है।
18 अक्टूबर का प्रमुख शहरों से विमान किराया-
|विमान संख्या
|कहां से कहां
|किराया (रुपये में)
|6ई-5315
|दिल्ली-लखनऊ
|18028
|एआइ-837
|दिल्ली-लखनऊ
|18083
|एआइ-2499
|दिल्ली-लखनऊ
|15010
|6ई-2113
|दिल्ली-लखनऊ
|18028
|6ई-2442
|मुंबई-लखनऊ
|22441
|एआइ-2491
|मुंबई -लखनऊ
|29471
|क्यूपी-1524
|मुंबई-लखनऊ
|15142
|आइएक्स-1219
|मुंबई-लखनऊ
|20262
|6ई-336
|पुणे -लखनऊ
|21798
|6ई-6167
|हैदराबाद-लखनऊ
|13725
|6ई-515
|चेन्नई -लखनऊ
|22718
|6ई-856
|कोलकाता-लखनऊ
|13495
|6ई-6353
|बेंगलुरु-लखनऊ
|18840
|आइएक्स-1958
|बेंगलुरु-लखनऊ
|22113
|क्यूपी-1527
|बेंगलुरु-लखनऊ
|21998
|6ई-6552
|गुवाहाटी-लखनऊ
|14174
|6ई-518
|देहरादून-लखनऊ
|16813
18 को प्रमुख ट्रेनों की स्थिति
|ट्रेन नंबर/ नाम
|स्लीपर
|3एसी
|2एसी
|चेयरकार
|12004 शताब्दी एक्सप्रेस
|-
|-
|-
|300
|82502 तेजस एक्सप्रेस
|-
|-
|-
|173
|22426 वंदे भारत एक्सप्रेस
|-
|-
|-
|रिग्रेट
|12572 गोरखपुर हमसफर एक्स.
|-
|रिग्रेट
|-
|-
|12430 एसी एक्सप्रेस
|रिग्रेट
|-
|रिग्रेट
|-
|12419 गोमती एक्सप्रेस
|-
|-
|रिग्रेट
|रिग्रेट
|12230 लखनऊ मेल
|रिग्रेट
|रिग्रेट
|रिग्रेट
|-
|04016 पूजा स्पेशल
|रिग्रेट
|रिग्रेट
|रिग्रेट
|-
|12534 पुष्पक एक्सप्रेस
|रिग्रेट
|रिग्रेट
|रिग्रेट
|-
|22121 एलटीटी-लखनऊ एसी एक्सप्रेस
|-
|292
|रिग्रेट
|-
|15024 यशवंतपुर गोरखपुर एक्स.
|रिग्रेट
|251
|रिग्रेट
|-
अब तत्काल का ही सहारा
दीपावली पर घर आने के लिए अब लोगों के आगे एक दिन पहले खुलने वाले तत्काल कोटे का ही सहारा है। नई दिल्ली और दिल्ली क्षेत्र से 18 अक्टूबर को लखनऊ आने वाली 28 ट्रेनों में करीब सात हजार सीटें तत्काल कोटे में स्लीपर और एसी में 17 अक्टूबर की सुबह खुलेंगी। इसी तरह आइआरसीटीसी तेजस एक्सप्रेस में दो अतिरिक्त बोगियां लगाकर कुछ राहत दे सकता है।
