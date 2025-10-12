दिवाली पर लखनऊ आने वालों को डबल झटका! ट्रेनों में वेटिंग... विमान किराया 7 गुना तक महंगा

जागरण संवाददाता, लखनऊ। दीपावली मनाने दूसरे राज्यों से अपने घरों को आने वाले यात्रियों के लिए पहले रेलवे और फिर विमान कंपनियों ने झटके देना शुरू कर दिया है। रेलवे की अधिकतम वेटिंग सीमा तय करने का नियम लागू होने से दिल्ली और मुंबई के लगभग 18 हजार यात्रियों को टिकट तक नहीं मिल पा रहे हैं।

स्थिति नियंत्रित करने के लिए रेलवे ने जो पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं, वे भी रिग्रेट हो गई हैं। दूसरी ओर इसका फायदा उठाते हुए सभी विमान कंपनियों ने अपने किराए में बड़ी वृद्धि कर दी है। यही कारण है कि दीपावली से एक सप्ताह पहले ही विमान किराया पांच से सात गुणा तक पहुंच गया है। अंतिम समय तक लखनऊ की ओर आने वाली ट्रेनों में लोग वेटिंग लिस्ट के टिकट के लिए परेशान हो रहे हैं।

दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों से लखनऊ आने के लिए सबसे अधिक डिमांड 18 अक्टूबर की ट्रेनों और विमानों में है। ऐसा इसलिए है क्योंकि 18 अक्टूबर को शनिवार है। वहीं, 19 को छोटी दीपावली और 20 को बड़ी दीपावली पड़ेगी। बड़ी संख्या में बाहर पढ़ाई करने वाले छात्र और कामकाजी लोग अपने घरों को आएंगे। ट्रेनों के बाद विमान और बसों में भी यह यात्री सीटों का विकल्प तलाश रहे हैं।

वेटिंग के टिकट न मिलने के कारण दिल्ली से लखनऊ के विमानों की सीटों की बुकिंग का असर उसके किराए पर दिख रहा है। सामान्य दिनों में दिल्ली से लखनऊ का विमान का किराया जहां तीन हजार रुपये के आसपास रहता था, वह 18 अक्टूबर को बढ़कर 18 हजार रुपये तक पहुंच गया है। मुंबई से लखनऊ का किराया भी 30 हजार रुपये के करीब हो गया है। जानकार बताते हैं कि अगले एक सप्ताह में इस किराए में 15 से 20 प्रतिशत तक और वृद्धि हो सकती है।