जागरण संवाददाता, लखनऊ। दीपावली के त्योहार पर यात्रियाें की सुविधा के लिए अतिरिक्त बसों का संचालन शनिवार से शुरू हो रहा है। लखनऊ क्षेत्र के 13 मार्गों पर 316 अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी, नौ डिपो की 1055 बसों में से 951 का आवंटन किया गया है। 100 बसों को रिजर्व में रखा गया है, ताकि किसी मार्ग पर यात्री अधिक होने पर उस रूट पर बसें भेजी जाएंगी। सबसे अधिक बसों का संचालन लखनऊ-गोरखपुर, दिल्ली, आजमगढ़ व प्रयागराज आदि के लिए हुआ है। दूसरे राज्यों से आने वालों को घर पहुंचाने के लिए परिवहन निगम की बसें मुख्य मार्गों के साथ ही जिले के सामान्य रूटों पर भी चलती रहेगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

परिवहन निगम ने दो पहले ही सभी क्षेत्रीय व सहायक क्षेत्रीय प्रबंधकों को आदेश जारी किया है कि दीपावली से छठ पूजा तक अतिरिक्त बसों का संचालन किया जाए। प्रदेशभर में 3000 अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी, संचालन 18 से 30 अक्टूबर तक नियमित चलेगा। एक दर्जन से अधिक मार्गों पर चलने वाली अतिरिक्त बसें किस डिपो से कितनी चलेंगी इसका भी ब्योरा सार्वजनिक कर दिया गया है। निर्देश है कि यदि प्रारंभिक प्वाइंट से 60 प्रतिशत से अधिक यात्री मिलते हैं तो सभी मार्गों के लिए अतिरिक्त सेवाएं चलाई जाएं। सभी बसों को आनरोड रखा गया है।

बसों की निगरानी करने के लिए सहायक यातायात निरीक्षक मोहम्मद नसीम, पुत्तन लाल, मोहम्मद शोएब और चांदबाबू को नोडल अधिकारी बनाया गया है। इसी तरह हर पिकिंग प्वाइंट पर परिवहन कर्मचारियों को तैनात किया गया है, ताकि यात्रियों को बैठाने व उतारने में समस्या न हो। क्षेत्रीय प्रबंधक आरके त्रिपाठी ने बताया कि अधिकतर बसें चारबाग, कैसरबाग, आलमबाग, अवध, हैदरगढ़ और उपनगरीय डिपो से संचालित होंगी। वरिष्ठ अधिकारियों व कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है, अवध डिपो पर अयोध्या के श्रद्धालुओं को परेशानी न हो इसका ध्यान रखा गया है।

इन मार्गों पर चलेंगी अतिरिक्त बसें मार्ग का नाम - बसों की संख्या गोरखपुर - 44

दिल्ली - 55

बहराइच - 26

गोंडा-बलरामपुर - 23

कानपुर - 17

आजमगढ़ - 37

देहरादून - 11

हरिद्वार - 10

वाराणसी - 10

प्रयागराज - 33

आगरा-मथुरा-वाया एक्सप्रेस वे - 20

रायबरेली - 20

रायबरेली-कानपुर-दिल्ली - 10