ड‍िजि‍टल डेस्‍क, नई द‍िल्‍ली। यूनेस्को (UNESCO) ने भारत के प्रमुख पर्व दीपावली को अपनी अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर (Intangible Cultural Heritage) की ल‍िस्‍ट में शामिल क‍िया है। यूपी के सीएम योगी आद‍ित्‍यनाथ ने कहा, ''यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में दीपावली का शामिल होना एक ऐसे त्योहार के लिए गर्व की बात है जो अंधेरे पर रोशनी और नई शुरुआत का जश्न मनाता है।''

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सीएम योगी ने एक पोस्‍ट में ल‍िखा, उत्तर प्रदेश के लिए यह सम्मान खास तौर पर मायने रखता है। अयोध्या, प्रभु श्री राम की पवित्र भूमि है, जहां पहली बार दीपावली मनाई गई थी। यह वैश्विक पहचान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की बढ़ती सांस्कृतिक प्रतिष्ठा को दर्शाती है। अयोध्या की शाश्वत रोशनी मानवता को सच्चाई और सद्भाव की ओर रास्ता दिखाती रहे।'' उन्‍होंने ल‍िखा, ''यह फैसला यूनेस्को की अंतरराष्ट्रीय समिति की बैठक में लिया गया, जिससे भारत की सांस्कृतिक पहचान को वैश्विक स्तर पर नई मान्यता मिली है।''