'यूपी के लिए यह सम्मान खास तौर पर मायने रखता है...', UNESCO के दीपावली को अमूर्त धरोहर घोषित करने पर बोले CM योगी
यूनेस्को (UNESCO) ने भारत के प्रमुख पर्व दीपावली को अपनी अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर (Intangible Cultural Heritage) की लिस्ट में शामिल किया है। यूपी के ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। यूनेस्को (UNESCO) ने भारत के प्रमुख पर्व दीपावली को अपनी अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर (Intangible Cultural Heritage) की लिस्ट में शामिल किया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, ''यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में दीपावली का शामिल होना एक ऐसे त्योहार के लिए गर्व की बात है जो अंधेरे पर रोशनी और नई शुरुआत का जश्न मनाता है।''
सीएम योगी ने एक पोस्ट में लिखा, उत्तर प्रदेश के लिए यह सम्मान खास तौर पर मायने रखता है। अयोध्या, प्रभु श्री राम की पवित्र भूमि है, जहां पहली बार दीपावली मनाई गई थी। यह वैश्विक पहचान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की बढ़ती सांस्कृतिक प्रतिष्ठा को दर्शाती है। अयोध्या की शाश्वत रोशनी मानवता को सच्चाई और सद्भाव की ओर रास्ता दिखाती रहे।'' उन्होंने लिखा, ''यह फैसला यूनेस्को की अंतरराष्ट्रीय समिति की बैठक में लिया गया, जिससे भारत की सांस्कृतिक पहचान को वैश्विक स्तर पर नई मान्यता मिली है।''
इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसपर खुशी जाहिर करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर की है। पीएम मोदी ने पोस्ट में लिखा, देश और दुनिया के लोगों में गजब का उत्साह है। दीपावली हमारी संस्कृति और मूल्यों के बेहद करीब है। यह हमारी सभ्यता की आत्मा है। यह ज्ञान और धर्म का प्रतीक है। यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची का हिस्सा बनने के बाद दीपावली को दुनियाभर में और अधिक लोकप्रियता मिलेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि प्रभु श्रीराम के आदर्श हमेशा ऐसे ही शाश्वत में हमारा मार्गदर्शन करते रहें।
