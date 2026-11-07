दीपावली पर पटाखों से बचाव: लखनऊ के अस्पतालों में विशेष तैयारी, बर्न वार्ड में बढ़े बेड

जागरण संवाददाता, लखनऊ। दीपावली पर पटाखों और आतिशबाजी से होने वाली दुर्घटनाओं से निपटने के लिए बलरामपुर चिकित्सालय, लोकबंधु चिकित्सालय व डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी (सिविल) अस्पताल प्रशासन ने विशेष तैयारियां की हैं। जलने के मामलों के उपचार के लिए तीनों अस्पतालों के बर्न वार्ड में 10 बेड बढ़ा दिए गए हैं।

वहीं, बर्न, सर्जरी, त्वचा रोग और नेत्र रोग विशेषज्ञों की ड्यूटी लगाई गई है, ताकि पटाखों से झुलसने या आंखों में चोट लगने पर मरीजों को तत्काल उपचार मिल सके। त्योहार के दौरान इमरजेंसी विभाग को अलर्ट पर रखा गया है। यहां डॉक्टरों के साथ पैरामेडिकल स्टाफ की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। बर्न के मरीजों के उपचार के लिए जरूरी दवाओं, ड्रेसिंग सामग्री और चिकित्सा उपकरणों की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा एक्स-रे, पैथोलाजी और रेडियोलाजी जांच भी सुचारू रहेगी।