दीवाली पर दांतों से सिक्का क्यों छुआते हैं सिंधी लोग? पढ़िए इस अनोखी रस्म का गहरा राज

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। आज देशभर में धनतेरस का त्योहार मनाया जा रहा है और ठीक एक दिन बाद यानी 8 नवंबर 2026 को दीवाली मनाई जाएगी। देशभर में दीवाली बेहद ही उत्साह और धूमधाम से मनाई जाती है। इस त्योहार के मौके पर कई तरह के धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। सिंधी समाज में भी दीवाली पर मां लक्ष्मी की पूजा करने के साथ दीपक जलाएं जाते हैं।

सिंधी लोग हर दिवाली पर अपने दांतों पर सिक्का छुआते हैं। इस परंपरा के पीछे एक गहरा आध्यात्मिक महत्व छिपा है। सिंधी लोग दीवाली को अपनी भाषा में 'दीयारी' कहते हैं। कई सिंधी परिवारों में दीवाली से लेकर भाईदूज तक हठालडी (पारंपरिक और पवित्र पूजा संरचना, जो छोटा सा घर या मंदिरनुमा ढांचा होता है) में मां लक्ष्मी और श्री गणेश की मिट्टी से निर्मित प्रतिमा को स्थापित करते हैं।

चांदी का सिक्का क्यों छुआते हैं दांतों से? सिंधियों में दीवाली के मौके पर परिवार इक्ट्ठा होते हैं और घर में तमाम तरह के व्यंजन बनाते हैं। इसके साथ ही उनके पास देवी लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा के लिए एक खास तरह की थाली होती है जिसमें वे सिंदूर से स्वास्तिक और दूसरे धार्मिक निशान बनाते हैं।