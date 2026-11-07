दिवाली-छठ पूजा के लिए 71 स्पेशल ट्रेन: यात्रियों के लिए ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा, CCTV से सुरक्षा

जागरण संवाददाता, आगरा। दीपावली एवं छठ पर्व पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए आगरा मंडल 71 फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों का संचालन करेगा। इसके साथ ही यात्रियों की मांग और जरूरत के अनुसार कुछ नियमित ट्रेनों का विस्तार भी किया जा रहा है। इनके अलावा यात्रियों के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं।

ट्रेनों का संचालन आगरा कैंट, आगरा फोर्ट, ईदगाह, मथुरा जंक्शन और धौलपुर से किया जा रहा है। इनके माध्यम से दिल्ली, मुंबई, बांद्रा टर्मिनस, सूरत, पटना, बनारस, अहमदाबाद, सियालदह और जोधपुर सहित देश के विभिन्न शहरों के लिए अतिरिक्त रेल सुविधा मिल रही है। यात्रियों को टिकट उपलब्ध कराने के लिए अतिरिक्त टिकट काउंटर और ऑनलाइन बुकिंग सुविधा दी गई है। कंट्रोल रूम और हेल्प डेस्क के माध्यम से यात्रियों की समस्याओं का निदान किया जाएगा।

स्टेशनों पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आगरा कैंट और मथुरा जंक्शन पर विशेष होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं। यहां यात्रियों को व्यवस्थित और सुरक्षित तरीके से ट्रेनों में प्रवेश कराया जा रहा है। आगरा कैंट और मथुरा जंक्शन पर बनाए विशेष होल्डिंग एरिया इसके अलावा मंडल के समपार फाटकों पर आरपीएफ कर्मचारियों की 24 घंटे तैनाती की गई है। प्लेटफार्मों पर पर्याप्त संख्या में आरपीएफ जवानों, महिला बल सदस्यों और पर्यवेक्षकों को भी लगाया गया है। राजकीय रेल पुलिस के समन्वय से ट्रेनों और स्टेशन परिसरों में पटाखे, ज्वलनशील पदार्थ, सिलेंडर, पेट्रोल, केरोसिन, अल्कोहल और अन्य प्रतिबंधित संवेदनशील वस्तुओं के अवैध परिवहन को रोकने के लिए सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है।