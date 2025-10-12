Diwali 2025: इस बार पांच नहीं छह दिन का होगा दीपोत्सव, दीपावली की तारीख को लेकर भी दूर हो गई कंफ्यूजन

जागरण संवाददाता, लखनऊ। पांच दिवसीय दीपोत्सव इस बार छह दिवसीय होगा। 18 अक्टूबर को दोपहर बाद से धनतेरस का मान शुरू हो जाएगा और 19 तक रहेगा। शुक्ल पक्ष की द्वितीया भाई दूज तक दीपोत्सव मनेगा। दो दिन धनतेरस होने के कारण पांच नहीं छह दिन का दीपोत्सव होगा।

आचार्य एसएस नागपाल ने बताया कि कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी (धनतेरस) की शुरुआत 18 अक्टूबर को दोपहर 12:18 बजे से होगी। 19 अक्टूबर को दोपहर 1:51 बजे तक मान रहेगा। इस दौरान खरीदारी की जा सकेगी। इस दिन छोटी दीपावली और बजरंग बली का प्राकट्य उत्सव भी मनाया जाएगा।

हनुमान सेतु मंदिर के आचार्य चंद्रकांत द्विवेदी ने बताया कि मंदिर में सामूहिक सुंदरकांड पाठ होगा। लेटे हनुमान मंदिर, नए व पुराने हनुमान मंदिर, पक्का पुल के दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर, हनुमत धाम समेत सभी मंदिरों में पूजन और सुंदरकांड पाठ होगा।

आचार्य आनंद दुबे ने बताया कि कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का समापन 20 अक्टूबर को दोपहर 3:44 बजे होगा और इसी दिन दीपावली मनाई जाएगी। कार्तिक माह की अमावस्या का मान दोपहर 3:44 बजे से शुरू होकर 21 अक्टूबर को शाम 5:54 बजे तक रहेगा।