    Diwali 2025: इस बार पांच नहीं छह दिन का होगा दीपोत्सव, दीपावली की तारीख को लेकर भी दूर हो गई कंफ्यूजन

    By Jitendra Kumar Upadhyay Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 04:26 PM (IST)

    इस वर्ष दीपोत्सव पांच के बजाय छह दिनों का होगा, क्योंकि धनतेरस दो दिन मनाया जाएगा। 18 अक्टूबर को धनतेरस का आरंभ होगा और 19 अक्टूबर तक खरीदारी की जा सकेगी। इस दौरान छोटी दीपावली और हनुमान जन्मोत्सव भी मनाया जाएगा। 20 अक्टूबर को दीपावली मनाई जाएगी, और 22 व 23 अक्टूबर को क्रमशः अन्नकूट-गोवर्धन पूजा और भाई दूज का पर्व मनाया जाएगा।

    इस बार पांच नहीं छह दिन का होगा दीपोत्सव, दीपावली की तारीख को लेकर भी दूर हो गई कंफ्यूजन


    जागरण संवाददाता, लखनऊ। पांच दिवसीय दीपोत्सव इस बार छह दिवसीय होगा। 18 अक्टूबर को दोपहर बाद से धनतेरस का मान शुरू हो जाएगा और 19 तक रहेगा। शुक्ल पक्ष की द्वितीया भाई दूज तक दीपोत्सव मनेगा। दो दिन धनतेरस होने के कारण पांच नहीं छह दिन का दीपोत्सव होगा।

    आचार्य एसएस नागपाल ने बताया कि कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी (धनतेरस) की शुरुआत 18 अक्टूबर को दोपहर 12:18 बजे से होगी। 19 अक्टूबर को दोपहर 1:51 बजे तक मान रहेगा। इस दौरान खरीदारी की जा सकेगी। इस दिन छोटी दीपावली और बजरंग बली का प्राकट्य उत्सव भी मनाया जाएगा।

    हनुमान सेतु मंदिर के आचार्य चंद्रकांत द्विवेदी ने बताया कि मंदिर में सामूहिक सुंदरकांड पाठ होगा। लेटे हनुमान मंदिर, नए व पुराने हनुमान मंदिर, पक्का पुल के दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर, हनुमत धाम समेत सभी मंदिरों में पूजन और सुंदरकांड पाठ होगा।

    आचार्य आनंद दुबे ने बताया कि कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का समापन 20 अक्टूबर को दोपहर 3:44 बजे होगा और इसी दिन दीपावली मनाई जाएगी। कार्तिक माह की अमावस्या का मान दोपहर 3:44 बजे से शुरू होकर 21 अक्टूबर को शाम 5:54 बजे तक रहेगा।

    इसी दिन अमावस्या का दान पुण्य किया जा सकता है। अन्नकूट-गोवर्धन पूजा 22 अक्टूबर को हाेगी। 23 को भाई दूज मनाई जाएगी। इसी दिन भगवान चित्रगुप्त की जयंती भी मनेगी। इस दिन कलम, दवात और बहीखाता की पूजा की जाती है। झूलेलाल वाटिका स्थित भगवान श्री चित्रगुप्त धाम में दिलीप श्रीवास्तव के संयोजन में पूजन होगा।