    लखनऊ के दिव्यांश ने जीता स्टेट टेबल टेनिस का खिताब, गाजियाबाद की अवनी बनीं महिला वर्ग में चैंपियन 

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 03:37 AM (IST)

    लखनऊ के दिव्यांश श्रीवास्तव ने स्टेट टेबल टेनिस चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग का खिताब जीता। वहीं, महिला वर्ग में गाजियाबाद की अवनी चैंपियन बनीं। इस प्रतियोगिता में प्रदेश भर के खिलाड़ियों ने भाग लिया और शानदार प्रदर्शन किया। युवा खिलाड़ियों ने भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया।

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। जिले के दिव्यांश श्रीवास्तव ने स्टेट टेबल टेनिस का खिताब अपने नाम किया, जबकि महिला वर्ग में गाजियाबाद की अवनी त्रिपाठी चैंपियन बनीं। दिव्यांश ने सहारनपुर के अंश सभरवाल को 11-7,11-4, 11-6 के अंतर से पराजित किया। यह चैंपियनशिप स्वर्गीय मनोहर खिलनानी की याद में हुई, जिसे ‘स्टैग ग्लोबल’ ने पावर्ड किया था।

    पुरुष फाइनल: दिव्यांश श्रीवास्तव (लखनऊ) ने अंश सभरवाल (सहारनपुर) को 11-7, 11-4, 11-6 से हराया।

    सेमीफाइनल: दिव्यांश श्रीवास्तव (लखनऊ) ने मौलिक चतुर्वेदी (आगरा) को 11-7, 11-6, 11-9 से हराया।

    अंश सभरवाल (सहारनपुर) ने सार्थ मिश्रा (गाजियाबाद) को 9-11, 11-8, 8-11, 11-7, 11-5 से हराया।

    क्वार्टर फाइनल: दिव्यांश श्रीवास्तव (लखनऊ) ने अद्वित गुप्ता (कानपुर) को 11-4, 11-7, 11-8 से हराया। मौलिक चतुर्वेदी (आगरा) ने सत्यम गिरी गुप्ता (कानपुर) को 11-9, 9-11, 11-5, 9-11 से हराया। 11-9, सार्थ मिश्रा (गाजियाबाद) ने श्रीधर जौशी (गौतमबुद्ध नगर) को 11-5, 11-7, 6-11, 11-5 से हराया, अंश सभरवाल (सहारनपुर) ने लक्ष्य कुमार (लखनऊ) को 11-9, 9-11, 11-3, 8-11, 11-4 से हराया।

    महिला फाइनल :  अवनी त्रिपाठी (गाजियाबाद) ने दिशा (गाजियाबाद) को 11-5, 11-7, 11-6 से पराजित किया।

    सेमीफाइनल: दिशा (गाजियाबाद) ने आरती चौधरी (गाजियाबाद) को 11-4, 14-12, 11-5 से हराया।अवनी त्रिपाठी (गाजियाबाद) ने अंबिका गुप्ता (प्रयागराज) को 11-6, 11-8, 11-6 से हराया,

    क्वार्टर फाइनल: आरती चौधरी (गाजियाबाद) ने सृष्टि जायसवाल (प्रयागराज) को 15-13, 11-6, 11-9 से हराया, दिशा (गाजियाबाद) ने एलिना मिश्रा (लखनऊ) को 11-5, 11-5, 11-7 से हराया, अंबिका गुप्ता (प्रयागराज) ने अनोखी केशरी (वाराणसी) को 13-11, 11-3, 13-15, 12-10 से हराया, अवनी त्रिपाठी (गाजियाबाद) ने समृद्धि शर्मा (गौतमबुद्ध नगर) को 12-10, 11-6, 11-4 से पराजित किया।