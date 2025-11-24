लखनऊ के दिव्यांश ने जीता स्टेट टेबल टेनिस का खिताब, गाजियाबाद की अवनी बनीं महिला वर्ग में चैंपियन 

जागरण संवाददाता, लखनऊ। जिले के दिव्यांश श्रीवास्तव ने स्टेट टेबल टेनिस का खिताब अपने नाम किया, जबकि महिला वर्ग में गाजियाबाद की अवनी त्रिपाठी चैंपियन बनीं। दिव्यांश ने सहारनपुर के अंश सभरवाल को 11-7,11-4, 11-6 के अंतर से पराजित किया। यह चैंपियनशिप स्वर्गीय मनोहर खिलनानी की याद में हुई, जिसे ‘स्टैग ग्लोबल’ ने पावर्ड किया था।

पुरुष फाइनल: दिव्यांश श्रीवास्तव (लखनऊ) ने अंश सभरवाल (सहारनपुर) को 11-7, 11-4, 11-6 से हराया। सेमीफाइनल: दिव्यांश श्रीवास्तव (लखनऊ) ने मौलिक चतुर्वेदी (आगरा) को 11-7, 11-6, 11-9 से हराया। अंश सभरवाल (सहारनपुर) ने सार्थ मिश्रा (गाजियाबाद) को 9-11, 11-8, 8-11, 11-7, 11-5 से हराया। क्वार्टर फाइनल: दिव्यांश श्रीवास्तव (लखनऊ) ने अद्वित गुप्ता (कानपुर) को 11-4, 11-7, 11-8 से हराया। मौलिक चतुर्वेदी (आगरा) ने सत्यम गिरी गुप्ता (कानपुर) को 11-9, 9-11, 11-5, 9-11 से हराया। 11-9, सार्थ मिश्रा (गाजियाबाद) ने श्रीधर जौशी (गौतमबुद्ध नगर) को 11-5, 11-7, 6-11, 11-5 से हराया, अंश सभरवाल (सहारनपुर) ने लक्ष्य कुमार (लखनऊ) को 11-9, 9-11, 11-3, 8-11, 11-4 से हराया।