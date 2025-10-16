यूपी में दिव्य दीपावली मेला में प्रदर्शित होंगे दिव्यांगों के हाथों बने उत्पाद, हर मंडल मुख्यालय पर होगा आयोजन

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। दीपावली पर दिव्यांगों के हुनर और उत्पादों को भी बाजार मिलेगा। हर मंडल मुख्यालय में 16-17 अक्टूबर को ''''दिव्य दीपावली मेला-2025'''' का आयोजन किया जाएगा। इन मेलों में दिव्यांगजन द्वारा निर्मित उत्पादों को प्रदर्शित किया जाएगा। मिट्टी के दीपकों से लेकर कृत्रिम आभूषण और खाद्य सामग्री तक की दुकानें लगेंगीं। अधिकारियों को इसकी तैयारी करने के निर्देश दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों दिव्यांगजन द्वारा निर्मित उत्पादों को मंच उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। जिसके बाद दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग मेलों का आयोजन करने जा रहा है। इनमें मिट्टी के हस्तनिर्मित दीपक, आकर्षक मोमबत्तियां, कृत्रिम आभूषण, हथकरघा उत्पाद, घरेलू सजावटी सामान, पूजा सामग्री, आचार, मुरब्बा, मसाले और अन्य सामग्री प्रदर्शित होंगी।

ये उत्पाद विभिन्न दिव्यांग प्रशिक्षण केंद्रों, स्वयं सहायता समूहों और एनजीओ के सहयोग से तैयार किए गए हैं। गोरखपुर, प्रयागराज, कानपुर, मेरठ जैसे मंडलों में मेले की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बस्ती, अलीगढ, वाराणसी, झांसी, प्रयागराज, बरेली आदि में भी मेले का आयोजन किया जा रहा है।