    यूपी में दिव्य दीपावली मेला में प्रदर्शित होंगे दिव्यांगों के हाथों बने उत्पाद, हर मंडल मुख्यालय पर होगा आयोजन

    By Dilip Sharma Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 05:30 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश में दीपावली पर दिव्यांगों के हुनर को बाजार मिलेगा। हर मंडल मुख्यालय पर 16-17 अक्टूबर को 'दिव्य दीपावली मेला-2025' का आयोजन होगा, जिसमें दिव्यांगजन द्वारा निर्मित उत्पाद प्रदर्शित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिव्यांगों के उत्पादों को मंच देने के निर्देश दिए थे। सरकार दिव्यांगजन को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयासरत है और जल्द ही ऑनलाइन बिक्री भी शुरू होगी।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। दीपावली पर दिव्यांगों के हुनर और उत्पादों को भी बाजार मिलेगा। हर मंडल मुख्यालय में 16-17 अक्टूबर को ''''दिव्य दीपावली मेला-2025'''' का आयोजन किया जाएगा। इन मेलों में दिव्यांगजन द्वारा निर्मित उत्पादों को प्रदर्शित किया जाएगा। मिट्टी के दीपकों से लेकर कृत्रिम आभूषण और खाद्य सामग्री तक की दुकानें लगेंगीं। अधिकारियों को इसकी तैयारी करने के निर्देश दिए गए हैं।

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों दिव्यांगजन द्वारा निर्मित उत्पादों को मंच उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। जिसके बाद दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग मेलों का आयोजन करने जा रहा है। इनमें मिट्टी के हस्तनिर्मित दीपक, आकर्षक मोमबत्तियां, कृत्रिम आभूषण, हथकरघा उत्पाद, घरेलू सजावटी सामान, पूजा सामग्री, आचार, मुरब्बा, मसाले और अन्य सामग्री प्रदर्शित होंगी।

    ये उत्पाद विभिन्न दिव्यांग प्रशिक्षण केंद्रों, स्वयं सहायता समूहों और एनजीओ के सहयोग से तैयार किए गए हैं। गोरखपुर, प्रयागराज, कानपुर, मेरठ जैसे मंडलों में मेले की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बस्ती, अलीगढ, वाराणसी, झांसी, प्रयागराज, बरेली आदि में भी मेले का आयोजन किया जा रहा है।

    पिछड़ा वर्ग कल्याण व दिव्यांगजन सशक्तीकरण मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेंद्र कश्यप ने बताया कि योगी सरकार ने दिव्यांगजन को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अभूतपूर्व कदम उठाए हैं।

    दीपावली मेला न केवल उनके हुनर को मंच देगा, बल्कि समाज को यह संदेश देगा कि हर व्यक्ति अपनी प्रतिभा से समाज को रोशन कर सकता है। जल्द ही दिव्यांगजन के उत्पादों की आनलाइन बिक्री के लिए डिजिटल प्लेटफार्म्स से भी जोड़ा जाएगा।