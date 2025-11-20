Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी के समापन कार्यक्रम के चलते डायवर्जन 23 नवंबर से, यह रहेगी व्यवस्था

    By Jagran News Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 10:42 PM (IST)

    भारत स्काउट व गाइड की डायमंड जुबली जम्बूरी का 19वां राष्ट्रीय आयोजन 23 से 29 नवंबर के बीच होगा। पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) यातायात कमलेश दीक्षित ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान उस इलाके में डायवर्जन व्यवस्था लागू की जा रही है। ऐसे में वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करें। इस दौरान कोई समस्या आने पर कंट्रोल नंबर 9454405155 पर संपर्क किया जा सकता है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। भारत स्काउट व गाइड की डायमंड जुबली जम्बूरी का 19वां राष्ट्रीय आयोजन 23 से 29 नवंबर के बीच होगा। पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) यातायात कमलेश दीक्षित ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान उस इलाके में डायवर्जन व्यवस्था लागू की जा रही है। ऐसे में वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करें। इस दौरान कोई समस्या आने पर कंट्रोल नंबर 9454405155 पर संपर्क किया जा सकता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह रहेगी व्यवस्था

    -सेक्टर-14 नहर पुल चौराहा से सेक्टर-19 चौराहा (पिपरीखेड़ा) की तरफ न जाकर सेक्टर-14 नहर पुल चौराहा से सेक्टर-12 नहर पुल चौराहा, तेलीबाग या नहर रोड से कालिंदी पार्क मोड़ होकर जा सकेंगे।
    -सेक्टर-19 चौराहा (पिपरीखेड़ा) से सेक्टर-16 सपना इन्क्लेव तिराहा, सेक्टर-15 चौराहा/ कार्यक्रम स्थल की तरफ से न जाकर सेक्टर-19 चौराहा (पिपरीखेड़ा) से कल्ली पश्चिम पुलिस लाइन रोड या सेक्टर-14 नहर पुल चौराहा, उतरेठिया शहीद पथ रेलवे क्रासिंग से वृंदावन योजना सेक्टर-7 सी तिराहा से दाहिने तेलीबाग होकर जा सकेंगे।
    -सेक्टर-16 (सपना इनक्लेव) तिराहा से सेक्टर-15 चौराहा /कार्यक्रम स्थल की तरफ न जाकर सेक्टर-16 (सपना इनक्लेव) तिराहा से सेक्टर-19 चौराहा (पिपरीखेड़ा) या ट्रामा सेंटर चौराहा, सेक्टर-17 नहर पुल चौराहा, पीजीआइ तिराहा होकर जा सकेंगे।
    -सेक्टर-18 (न्यू ट्रामा सेंटर) चौराहा से सपना इनक्लेव सेक्टर-16 तिराहा, सेक्टर-19 चौराहा (पिपरीखेड़ा) की तरफ से नहीं, बल्कि सेक्टर-18 (न्यू ट्रामा सेंटर) चौराहा से दाहिने सेक्टर-17 वृंदावन योजना, कल्ली पश्चिम पुलिस लाइन रोड होकर जा सकेंगे।
    -सेक्टर-12 चौराहा से सेक्टर-15/कार्यक्रम स्थल की तरफ नहीं जा सकेंगे, बल्कि सेक्टर-12 चौराहा से ज्ञान सरोवर नहर पुल (ईश्वरी खेड़ा) चौराहा, चिरैयाबाग, तेलीबाग या नहर रोड से कालिंदी पार्क मोड़ होकर जाएंगे।
    -ज्ञान सरोवर नहर पुल (ईश्वरी खेड़ा) चौराहा से सेक्टर-11, सेक्टर-12 नहर पुल, सेक्टर-15/कार्यक्रम स्थल की तरफ नहीं जा सकेंगे, बल्कि ज्ञान सरोवर नहर पुल (ईश्वरी खेड़ा) चौराहा से चिरैयाबाग, तेलीबाग या नहर रोड से कालिंदी पार्क मोड़ होकर जा सकेंगे।
    -सेक्टर-08 वृंदावन योजना शहीद पथ अंडरपास चौराहा से सेक्टर-10, सेक्टर-15/कार्यक्रम स्थल की तरफ नहीं जा सकेंगे। इन्हें सेक्टर-08 वृंदावन योजना शहीद पथ अंडरपास चौराहा अमेटी इंटर नेशनल स्कूल के सामने उतरेठिया शहीद पथ रेलवे क्रासिंग अंडरपास से दाहिने उतरेठिया रेलवे स्टेशन रोड या तेलीबाग होकर भेजा जाएगा।
    -कल्ली पश्चिम पुलिस लाइंस शिव मंदिर तिराहा से ट्रंजिट हास्टल चौराहा से सेक्टर-18, सेक्टर-15 वृंदावन योजना कार्यक्रम स्थल की तरफ न जाकर कल्ली पश्चिम पुलिस लाइंस शिव मंदिर तिराहा से सीएनजी पम्प के सामने से मस्जिद तिराहा, हिमालयन अपार्टमेंट के पीछे से सेक्टर-16 नहर पुल वृंदावन चौराहा से बाएं पीजीआइ होकर जा सकेंगे।
    -कल्ली पश्चिम पुलिस लाइंस गेट तिराहा से ट्रंजिट हास्टल चौराहा की तरफ नहीं जा सकेंगे, बल्कि कल्ली पश्चिम पुलिस लाइंस गेट तिराहा से बाबूखेड़ा गांव, हिमालयन अपार्टमेंट के पीछे से सेक्टर-16 नहर पुल वृन्दावन चौराहा से बांए पीजीआइ होकर जा सकेंगे।