Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    D.Pharma में प्रवेश के लिए आज से सीट आवंटन शुरू, इस तारीख तक करा सकते हैं डॉक्यूमेंट सत्यापन

    By Vivek Rao Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 07:40 AM (IST)

    डिप्लोमा इन फार्मेसी में प्रवेश के चौथे चरण में 24 अक्टूबर से सीट आवंटन शुरू होगा। 25 से 29 अक्टूबर तक शुल्क जमा और प्रमाणपत्रों का सत्यापन होगा। सीट स्वीकार करने के लिए 3250 रुपये जमा करने होंगे। शुल्क जमा करने के बाद सत्यापन न कराने पर आवंटन रद्द हो जाएगा। अधिक शुल्क मांगने पर प्रवेश एवं फीस नियमन समिति में शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। डिप्लोमा इन फार्मेसी में प्रवेश के लिए चल रही चौथे चरण की विशेष काउंसलिंग अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। अभ्यर्थियों के विकल्प भरने की तिथि 23 अक्टूबर तक निर्धारित थी। अब 24 अक्टूबर को सीट आवंटन किया जाएगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आवंटन के बाद अभ्यर्थियों को 25 से 29 अक्टूबर तक सिक्योरिटी और काउंसलिंग फीस आनलाइन जमा करनी होगी। प्रमाणपत्रों का सत्यापन जिलों में बनाए गए सहायता केंद्रों पर किया जाएगा।

    चौथे चरण में सीट आवंटन के बाद विकल्प स्वतः फ्रीज हो जाएगा। ऐसे में अभ्यर्थी को आवंटित सीट स्वीकार करने के लिए कुल 3250 (सीट एक्सेप्टेंस शुल्क और काउंसलिंग शुल्क) पोर्टल के माध्यम से आनलाइन जमा करना होगा।

    यदि किसी अभ्यर्थी ने चौथे चरण में सीट स्वीकार करने का शुल्क जमा कर दिया है, लेकिन निर्धारित तिथि तक दस्तावेजों का सत्यापन नहीं कराया, तो उसका संस्थान और पाठ्यक्रम का आवंटन स्वतः निरस्त कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी 29 अक्टूबर तक अपनी सीट वापस करा सकते हैं।

    इसके बाद शुल्क उसी बैंक खाते में लौटाया जाएगा, जिससे उन्होंने सीट स्वीकार करने का शुल्क जमा किया था। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कोई संस्था पाठ्यक्रम के निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क की मांग करती है, तो अभ्यर्थी प्रमाणित साक्ष्यों के साथ अपनी शिकायत सचिव, प्रवेश एवं फीस नियमन समिति, बांसमंडी चौराहा, चारबाग, लखनऊ में दर्ज करा सकते हैं।