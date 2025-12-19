Language
    VB-G RAM G बिल पर डिंपल यादव ने दी पहली प्रतिक्रिया, कहा- राम भरोसे… कोई नई बात नहीं करनी

    By Shivam Yadav Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 03:01 PM (IST)

    डिजिटल डेस्क, लखनऊ। केंद्र सरकार के फैसले के बाद मनरेगा की जगह लेने वाले VB-G RAM G कानून पर सपा सांसद डिंपल यादव ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भाजपा राम के नाम का प्रयोग करके अपनी नाव को पार लगाना चाहती है। ये पूरे देश की जनता को, लोगों को, युवाओं को, किसानों को और महिलाओं को वे राम भरोसे ही छोड़ना चाहते हैं।

    केंद्र सरकार ने ग्रामीण रोजगार व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए विकसित भारत–गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) विधेयक (VB-G RAM G), 2025 पेश किया, जो लोकसभा से पास हो गया। यह नया कानून करीब 20 साल पुराने मनरेगा (MGNREGA) की जगह लेगा।

    इस पर शुक्रवार को दिल्ली में मौजूद मैनपुरी लोकसभा सीट से सपा सांसद डिंपल यादव ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कहीं न कहीं ये महात्मा गांधी का भी अपमान है। 

    समाचार एजेंसी ANI के अनुसार, सांसद डिंपल यादव ने कहा, ‘भाजपा राम के नाम का प्रयोग करके अपनी नाव को पार लगाना चाहती है। पूरे देश की जनता को, लोगों को, युवाओं को, किसानों को और महिलाओं को वे राम भरोसे ही छोड़ना चाहते हैं’।

    डिंपल ने आगे कहा, ‘कहीं न कहीं ये महात्मा गांधी का भी अपमान है। मनरेगा योजना गांव-गांव तक पहुंचने वाली योजना है, लेकिन उस पर इन्हें कोई नई बात नहीं करनी है। उन्हें केवल प्रचार और प्रसार के मद्देनजर इसके नाम को बदलना है’।

    वहीं, सपा सांसद चौधरी राम शिरोमणि वर्मा ने VB-G RAM G बिल 2025 पर कहा, ‘भाजपा नाम बदलने में बहुत तेज है, लेकिन नाम बदलने से कुछ होने वाला नहीं है। मनरेगा का नाम महात्मा गांधी के नाम से था और तमाम गरीब इस योजना का लाभ ले रहे थे’।

    उन्होंने आगे कहा, देश में महात्मा गांधी को मानने वाले लोग बड़ी संख्या में है। हम सभी लोग भगवान राम को भी मानते हैंलेकिन कहीं न कहीं भाजपा वोटों की राजनीति करने के लिए नाम बदल रही है।