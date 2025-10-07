Language
    यूपी में किसानों के मुद्दे लेकर गांव-गांव तक जाएगी कांग्रेस, भाजपा सरकार का करेगी घेराव

    By Alok Mishra Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 07:14 AM (IST)

    कांग्रेस ने किसानों के मुद्दों पर भाजपा सरकार को घेरने के लिए डिजिटल किसान न्याय योद्धा रणनीति अपनाई है। इसके तहत किसानों की समस्याओं को इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित किया जाएगा। पहले चरण में 50 डिजिटल योद्धा बनाए जाएंगे। अविनाश पांडे ने MSP गारंटी कानून और गन्ना मूल्य वृद्धि जैसे मुद्दों पर संघर्ष करने के निर्देश दिए। उन्होंने वंचित समाज के मुद्दों पर भी चर्चा की।

    यूपी में किसानों के मुद्दे लेकर गांव-गांव तक जाएगी कांग्रेस, भाजपा सरकार को करेगी घेराव

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। कांग्रेस किसानों के हितों के मुद्दों को लेकर भाजपा सरकार को घेरेगी। किसानों में पैठ बढ़ाने के लिए पार्टी ने डिजिटल किसान न्याय योद्धा की रणनीति बनाई है। इनके माध्यम से किसानों से जुड़ी समस्याओं व घटनाओं को इंटरनेट मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म पर प्रसारित किया जाएगा।

    गांव-गांव तक पहुंच बढ़ाने के लिए पहले चरण में 50 डिजिटल किसान न्याय योद्धा बनाए जाएंगे। किसान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को यह जिम्मेदारी दी जाएगी, जो किसानों से जुड़े वीडियो बनाकर भी प्रसारित करेंगे।

    प्रदेश मुख्यालय मेंं सोमवार को किसान न्याय योद्धा सम्मेलन में प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने पदाधिकारियों को इसके विस्तृत निर्देश दिए।

    कहा, किसानों के हित में एमएसपी गारंटी कानून जल्द लागू कराने, किसानों का बकाया भुगतान कराए जाने, गन्ना मूल्य में वृद्धि, सस्ती बिजली दिलाने, सरकारी बीमा कंपनी से फसल बीमा कराए जाने व किसानों को मुआवजा दिलाए जाने समेत 10 प्रमुख मांगों को लेकर कांग्रेस संघर्ष करेगी।

    किसानों के बीच जाकर उन्हें जागरूक करेगी। बताया कि 12 अक्टूबर को मुजफ्फरनगर में किसान सम्मेलन होगा। इससे पूर्व तीन कृषि कानूनों के विरुद्ध चल रहे आंदोलन के दौरान लखीमपुर खीरी में थार गाड़ी से कुचलकर जान गंवाने वाले किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

    सम्मेलन को प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, उप्र कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग के चेयरमैन व सांसद तनुज पुनिया, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के उपाध्यक्ष अखिलेश शुक्ला व ओमवीर तोमर के अलावा प्रबल प्रताप शाही, आरसी पांडे, शीतल मान व अन्य नेताओं ने भी संबोधित किया।

    वंचितों में पैठ बढ़ाने पर भी हुआ विमर्श

    प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने संगठन सृजन की समीक्षा करने के साथ ही एमएलसी चुनाव के लिए बनाए गए कनेक्ट सेंटर का उद्घाटन भी किया। मीडिया विभाग के वाइस चेयरमैन मनीष श्रीवास्तव हिंदवी को कनेक्ट सेंटर का प्रभारी तथा अनामिका यादव व सिद्धि श्री को सह-प्रभारी बनाया गया है।

    प्रदेश प्रभारी ने कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के पदाधिकारियों के साथ भी बैठक की। विभाग के चेयरमैन तनुज पुनिया ने प्रदेश में चल रही गतिविधियों की जानकारी दी। बैठक में वंचित समाज के लोगों के साथ हो रही घटनाओं व अत्याचार को लेकर संषर्घ की रणनीति बनाई गई।