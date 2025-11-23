UP में डीजल ऑटो पर सख्ती, नोएडा- गाजियाबाद में संचालन पर रोक

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ। एनसीआर के उत्तर प्रदेश वाले हिस्से में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने एक्शन प्लान तैयार किया है। प्रदूषण नियंत्रण के लिए डीजल आटो रिक्शा पर भी सख्ती की जा रही है। गौतमबुद्धनगर और गाजियाबाद में डीजल आटो रिक्शा का संचालन पूरी तरह बंद किया जा रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बागपत में डीजल आटो का संचालन 31 दिसंबर तक बंद करने का फैसला किया गया है। मेरठ क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण ने प्रतिबंधित वाहनों के लिए नए परमिट जारी करने और परमिट के नवीनीकरण पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर और शामली में डीजल आटो रिक्शा संचालन को 31 दिसंबर 2026 तक चरणबद्ध तरीके से बंद किया जाएगा।

सड़क की धूल को प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण मानते हुए मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में बनाई गई इस कार्ययोजना में सड़क खंडों के पुनर्विकास, धूल नियंत्रण और सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने पर विशेष जोर दिया गया है। इस अभियान की निगरानी के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रमुख सचिव को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है।

राज्य स्तर पर एक परियोजना निगरानी इकाई (पीएमयू) का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता विभाग के सचिव करेंगे। इस इकाई में शहरी विकास, लोक निर्माण, आवास एवं शहरी नियोजन और औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल किया गया है, ताकि सभी विभाग मिलकर योजना को प्रभावी तरीके से लागू कर सकें। धूल कम करने के लिए नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण एंटी स्माग गन, स्प्रिंकलर और मशीनों से सफाई जैसे आधुनिक उपाय अपना रहे हैं।