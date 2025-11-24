Language
    Dharmendra Passes Away: 'मिलनसार, हमदर्द और खुश मिजाज...', धर्मेंद्र के न‍िधन पर मायावती ने जताया दुख; कही ये बात  

    By Vinay Saxena Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 03:48 PM (IST)

    धर्मेंद्र के न‍िधन पर बसपा प्रमुख मायावती ने दुख जताया है। उन्‍होंने एक्‍स पर ल‍िखा, ''भारतीय फिल्म इण्डस्ट्री की जानी-मानी हस्तियों में से एक दिग्गज अभिनेता श्री धर्मेन्द्र का आज निधन हो जाने की खबर अति-दुखद। अपने मिलनसार, हमदर्द व ख़ुश मिज़ाज स्वभाव के लिये मशहूर रहे श्री धर्मेन्द्र ने काफी लम्बे समय तक फिल्म दुनिया व फिल्मों के शौक़ीन लोगों के दिलों पर राज किया। उनके परिवार वालों के साथ-साथ उनके तमाम चाहने वालों के प्रति मेरी गहरी संवेदना। कु़दरत उन सभी को इस दुख को सहने की शक्ति दे, यही कामना।''

    ड‍िजिटल डेस्‍क, नई द‍िल्‍ली। Dharmendra Passes Away:  हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का 89 की उम्र में निधन हो गया है। धर्मेंद्र के न‍िधन पर बसपा प्रमुख मायावती ने दुख जताया है। उन्‍होंने एक्‍स पर ल‍िखा, ''भारतीय फिल्म इण्डस्ट्री की जानी-मानी हस्तियों में से एक दिग्गज अभिनेता श्री धर्मेन्द्र का आज निधन हो जाने की खबर अति-दुखद। अपने मिलनसार, हमदर्द व ख़ुश मिज़ाज स्वभाव के लिये मशहूर रहे श्री धर्मेन्द्र ने काफी लम्बे समय तक फिल्म दुनिया व फिल्मों के शौक़ीन लोगों के दिलों पर राज किया। उनके परिवार वालों के साथ-साथ उनके तमाम चाहने वालों के प्रति मेरी गहरी संवेदना। कु़दरत उन सभी को इस दुख को सहने की शक्ति दे, यही कामना।''

    हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का 89 की उम्र में निधन हो गया है। फिल्ममेकर करण जौहर ने सोशल मीडिया पर धर्मेंद्र के निधन की जानकारी दी। उत्तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आद‍ित्‍यनाथ ने भी धर्मेंद्र के न‍िधन पर शोक संवेदना प्रकट की है।

    मुख्‍यमंत्री योगी आद‍ित्‍यनाथ ने सोशल मीड‍िया प्‍लेटफॉर्म एक्‍स पर लि‍खा, ''लोकप्रिय फिल्म अभिनेता श्री धर्मेंद्र जी का निधन अत्यंत दुःखद एवं कला व फिल्म जगत की अपूरणीय क्षति है। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि! प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को सद्गति तथा शोकाकुल परिजनों एवं उनके प्रशंसकों को यह अथाह दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ॐ शांति!''