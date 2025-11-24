Dharmendra Death: धर्मेन्द्र के निधन पर यूपी के बड़े नेताओं ने क्या कहा? सीएम योगी ने गहरा दुख किया व्यक्त

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता और पूर्व सांसद धर्मेन्द्र के निधन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि लोकप्रिय फिल्म अभिनेता का निधन कला और फिल्म जगत की अपूरणीय क्षति है। उन्होंने प्रभु श्री राम से दिवंगत आत्मा की शांति और परिजनों को दुख सहने की शक्ति देने की प्रार्थना की।

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह चौधरी ने भी शोक जताते हुए कहा कि धर्मेन्द्र न सिर्फ हिंदी सिनेमा जगत के नायक थे, बल्कि भाजपा के सांसद के रूप में जनता की आवाज भी बने थे। उन्होंने दिवंगत आत्मा को ईश्वर के श्रीचरणों में स्थान देने की प्रार्थना करते हुए परिजनों और समर्थकों के प्रति संवेदना व्यक्त की।