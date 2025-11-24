Dharmendra Death: धर्मेन्द्र के निधन पर यूपी के बड़े नेताओं ने क्या कहा? सीएम योगी ने गहरा दुख किया व्यक्त
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह चौधरी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अभिनेता धर्मेन्द्र के निधन पर शोक व्यक्त किया। योगी आदित्यनाथ ने इसे कला जगत के लिए अपूरणीय क्षति बताया और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। भूपेन्द्र चौधरी ने उन्हें जनता की आवाज बताया, जबकि अखिलेश यादव ने उनके सहज अभिनय को याद किया।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता और पूर्व सांसद धर्मेन्द्र के निधन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि लोकप्रिय फिल्म अभिनेता का निधन कला और फिल्म जगत की अपूरणीय क्षति है। उन्होंने प्रभु श्री राम से दिवंगत आत्मा की शांति और परिजनों को दुख सहने की शक्ति देने की प्रार्थना की।
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह चौधरी ने भी शोक जताते हुए कहा कि धर्मेन्द्र न सिर्फ हिंदी सिनेमा जगत के नायक थे, बल्कि भाजपा के सांसद के रूप में जनता की आवाज भी बने थे। उन्होंने दिवंगत आत्मा को ईश्वर के श्रीचरणों में स्थान देने की प्रार्थना करते हुए परिजनों और समर्थकों के प्रति संवेदना व्यक्त की।
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि वर्षों तक भारतीय सिनेमा के आकाश पर चमकने वाले धर्मेन्द्र का सादगी भरा व्यक्तित्व और सहज अभिनय हमेशा याद रहेगा। नेताओं के संदेशों में धर्मेन्द्र के बहुआयामी योगदान और भारतीय सिनेमा में उनके अविस्मरणीय स्थान को गहरी विनम्रता से याद किया गया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।