    धनतेरस में जितना सोना बुक कराओगे, उतनी चांदी मुफ्त मिलेगी... यूपी के ज्वेलर्स ने निकाल दिया कमाल का ऑफर

    By Anshu Dixit Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 05:30 AM (IST)

    लखनऊ के सर्राफा बाजार में धनतेरस की बुकिंग तेज हो गई है। सोने के दाम बढ़ने के बावजूद खरीदारों में उत्साह है। ज्वेलर्स आकर्षक ऑफर दे रहे हैं। जनवरी से अक्टूबर तक सोने के दामों में लगातार वृद्धि हुई है जिससे यह निवेश के लिए भी उत्तम माना जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार वैश्विक अनिश्चितता और त्योहारी मांग के कारण सोने के दाम बढ़ रहे हैं।

    धनतेरस में जितना सोना बुक कराओगे, उतनी चांदी मुफ्त मिलेगी

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। सर्राफा बाजार में धनतेरस की बुकिंग तेज हो गई है। कोई ज्वेलर्स सोने के वजन के हिसाब से उतनी चांदी मुफ्त दे रहा है तो कोई गहनों की बनवाई में छूट दे रहा है। खासबात है कि इस बार सोने की बढ़ती कीमतों के बाद भी खरीदारों में कमी नहीं आई है।

    सर्राफा बाजार में सोने का 75 प्रतिशत राशि लेकर बुकिंग शुरू हो गई है। वहीं कुछ ब्रांडेड कंपनियां 25 प्रतिशत राशि लेकर ही बुकिंग कर रही है। ग्राहक भी अपना फायदा देखकर बाजार में अभी से सोने की बुकिंग करा रहा है।

    बाजार में बढ़ती सोने की कीमतों से ग्राहकों को लग रहा है कि धनतेरस में सोना जहां पूजा के लिए शुभ है, वहीं निवेश के लिए उत्तम है। क्योंकि दामों में लगातार उछाल जारी है। जनवरी 2025 से अक्टूबर 2025 तक अगर सोने के दामों पर नजर दौड़ाए तो हर माह सोने के दाम बढ़े हैं।

    जनवरी 2025 में सोना 76 हजार रुपये प्रति दस ग्राम के आसपास था और अक्टूबर 2025 में सोना 1,21,800 रुपये प्रति दस ग्राम पहुंच गया है। चौक सर्राफा बाजार एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष आदीश जैन व आलमबाग सर्राफा व्यापार मंडल के चेयरमैन राम कुमार वर्मा कहते हैं कि सोने के दाम 18 अक्टूबर तक बढ़ने तय हैं। उनके मुताबिक बीस प्रतिशत बुकिंग सोने की इस बार ज्यादा होनी तय है।

    सर्राफा बाजार में चार अक्टूबर 2025 को सोने के दाम 1,21,800 रुपये प्रति दस ग्राम तक पहुंच गया। इसके बाद भी खरीदारी जारी है। 22 कैरेट के दाम 1,12,500 रुपये प्रति दस ग्राम रहे और 18 कैरेट के दाम 93 हजार रुपये प्रति दस ग्राम रहा। वहीं चांदी भी तेजी से भाग रही है।

    चांदी जो 1.51 लाख रुपये प्रति किलो थे, वह बढ़कर 1.53 लाख रुपये प्रति किलो पहुंच गया है। दीपावली तक सोने के दाम एक लाख तीस हजार रुपये प्रति दस ग्राम तक पहुंच सकते हैं और चांदी एक लाख साठ हजार रुपये प्रति किलो तक। चौक सर्राफा एसोसिएशन के महामंत्री विनोद महेश्वरी कहते हैं कि सोने के दाम रुकने वाले नहीं है।

    सिर्फ गहनों की है बुकिंग, सिक्को पर नहीं 

    ज्वेलर्स धनतेरस की जो सोने की बुकिंग कर रहे हैं, वह सिर्फ गहनों की है। सोने की सिक्कों की खरीद पर कोई बुकिंग नहीं है। इसमें ग्राहक को वर्तमान के रेट के हिसाब से पूरी राशि देकर ही लेना होगा। ग्राहक पूरी राशि देकर सोने के सिक्के को खरीदकर ज्वेलर्स के यहां रखवा देता है और धनतेरस वाले दिन ही उठाता है।

    सात माह में 24 कैरेट सोने के इस तरह बढ़े दाम 

    • एक जनवरी 2025 : 76,194 रुपये प्रति दस ग्राम
    • दो फरवरी 2025 : 82,086 रुपये प्रति दस ग्राम
    • एक मार्च 2025 : 87,019 रुपये प्रति दस ग्राम
    • एक अप्रैल 2025 : 92,109 रुपये प्रति दस ग्राम
    • एक मई 2025 : 96,210 रुपये प्रति दस ग्राम
    • एक जून 2025 : 97,489 रुपये प्रति दस ग्राम
    • एक जुलाई 2025 : 98,500 रुपये प्रति दस ग्राम
    • एक अगस्त 2025 : 1,00,213 रुपये प्रति दस ग्राम
    • एक सितंबर 2025 : 1,10,595 रुपये प्रति दस ग्राम
    • चार अक्टूबर 2025 : 1,21,800 रुपये प्रति दस ग्राम

    नोट : भाव लगभग के हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है।

    सोने के दाम बढ़ने के पीछे मुख्य कारण 

    विशेषज्ञ कहते हैं कि सोने के दाम बढ़ने के पीछे कई कारण हैं। 

    • वैश्विक अनिश्चितता : राजनीतिक संघर्ष, आर्थिक मंदी और वित्तीय अस्थिरता से सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की डिमांड बढ़ी है।
    • दीपावली व शादी के मौसम में स्थानीय स्तर पर सोने की एकदम से मांग बढ़ती है। .
    • महंगाई के दौर में निवेशक पीली धातु निवेश करते हैं, इसलिए मांग बढ़ जाती है।
    • राष्ट्रीयकृत बैंक भी बड़ी मात्रा में सोने की खरीद करते हैं, इससे वैश्विक मांग बढ़ जाती है।