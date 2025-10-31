डीजीपी ने चार पुलिसकर्मियों के आश्रितों को दिए 6.80 करोड़ के चेक, आरक्षियों की दुर्घटना में हुई थी मृत्यु
लखनऊ में, डीजीपी राजीव कृष्ण ने चार पुलिसकर्मियों के परिवारों को 6.80 करोड़ रुपये की सहायता राशि दी। यह राशि पुलिस सैलरी पैकेज के अंतर्गत बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ हुए समझौते के तहत दी गई, जो दुर्घटना में मृत या विकलांग पुलिसकर्मियों के परिवारों को प्रदान की जाती है।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। डीजीपी राजीव कृष्ण ने शुक्रवार को चार पुलिसकर्मियों के आश्रितों को पुलिस सैलरी पैकेज के तहत 6.80 करोड़ रुपये के चेक प्रदान किए। बैंक आफ बड़ौदा से हुए एमओयू के तहत दुर्घटना में मृत/विकलांग पुलिसकर्मियों को पुलिस सैलरी पैकेज के तहत स्वीकृत धनराशि प्रदान की जाती है।
डीजीपी ने बिजनौर में नियुक्त रहे आरक्षी मनोज कुमार, आगरा पुलिस कमिश्नरेट में तैनात रहे आरक्षी रविकांत व आरक्षी दुर्गेश कुमार तथा शामली में तैनात रहीं महिला आरक्षी प्रीती रानी के स्वजन को चेक प्रदान किए। प्रत्येक आश्रित को 1.70 करोड़ रुपये की चेक प्रदान की गई। इस अवसर पर बैंक आफ बड़ौदा के महाप्रबंधक शैलेंद्र कुमार सिंह, उप महाप्रबंधक कमलेश राठौर, शाखा प्रबंधक शशिकांत सिंह व वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद रहे।
