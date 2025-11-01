Vivah Muhurat 2025: नवंबर से लेकर जुलाई 2026 तक... कब-कब है शादी के लिए शुभ मुहूर्त? मांगलिक कार्य भी शुरू

जागरण संवाददाता, लखनऊ। शनिवार को देवोत्थानी एकादशी और तुलसी विवाह के साथ ही शुभ कार्य शुरू हो गए। श्रद्धालुओं ने व्रत रखकर भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी और तुलसी की पूजा अर्चना की। घरोें के साथ मंदिरों में भी पूजन किया गया। शास्त्रीनगर के श्री दुर्गा मंदिर मंदिर में भजनों के बीच तुलसी का शालिग्राम के साथ विवाह हुआ।

आचार्य एसएस नागपाल ने बताया कि दो नवंबर को सुबह 7:31 बजे तक एकादशी व्रत का मान रहेगा। देवोत्थानी एकादशी के साथ ही आठ जून से बंद चल रहे मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे। तुला संक्रांति दोष और चंद्र बल दोष के चलते शुभ विवाह मुहूर्त 21 नवंबर से शुरू होंगे। छह दिसंबर तक शादियां होंगी।