असंख्य दीपों की रश्मियों से दमकी देव दीपावली की रात, दैनिक जागरण ने लक्ष्मण मेला मैदान पर मनाया भव्य दीपोत्सव

जागरण संवाददाता, लखनऊ। पूर्णिमा के चांद ताले पग-पग हिलोरे मारता उत्साह जन-जन में आस्था का संचार करने लगा, तभी दीयों का हार पहन आदि गंगा गोमती मुस्कराने लगीं। शाम से ही अंबर से झांकते चंद्रदेव को देख ऐसा लगा, मानों वो इस पल को निहारने की प्रतीक्षा कर रहे हों। तट पर दीयों का प्रकाश बढ़ा और रश्मियों से नैसर्गिक दृश्य साकार हो उठा।

ज्योति किरणें प्रकाशपुंज बनकर धरा को आलोकित करती रहीं तो इस मनोहारी स्वरूप को देख हर मन में उल्लास की लहरें उठने लगीं। भक्ति गीतों का प्रवाह, बैंड की धुनें और नृत्य की प्रस्तुतियां श्रद्धा के पर्व को आध्यात्मिक रूप प्रदान करती रहीं।

दैनिक जागरण ने दुर्दांत असुर त्रिपुर पर भगवान त्रिपुरारी की विजय के पर्व देव दीपावली पर लक्ष्मण मेला मैदान में भव्य दीपोत्सव को अविस्मरणीय बना दिया।