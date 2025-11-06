असंख्य दीपों की रश्मियों से दमकी देव दीपावली की रात, दैनिक जागरण ने लक्ष्मण मेला मैदान पर मनाया भव्य दीपोत्सव
लखनऊ में देव दीपावली की रात असंख्य दीपों की रोशनी से जगमगा उठी। पूर्णिमा के चांद की रोशनी में आदि गंगा गोमती दीयों से सजी हुई मुस्कुरा रही थीं। दैनिक जागरण ने लक्ष्मण मेला मैदान में भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया, जिसमें घाट दीपकों की आकाशगंगा की तरह लग रहा था। लोगों ने इस मनमोहक दृश्य को अपने कैमरों में कैद किया।
जागरण संवाददाता, लखनऊ। पूर्णिमा के चांद ताले पग-पग हिलोरे मारता उत्साह जन-जन में आस्था का संचार करने लगा, तभी दीयों का हार पहन आदि गंगा गोमती मुस्कराने लगीं। शाम से ही अंबर से झांकते चंद्रदेव को देख ऐसा लगा, मानों वो इस पल को निहारने की प्रतीक्षा कर रहे हों। तट पर दीयों का प्रकाश बढ़ा और रश्मियों से नैसर्गिक दृश्य साकार हो उठा।
ज्योति किरणें प्रकाशपुंज बनकर धरा को आलोकित करती रहीं तो इस मनोहारी स्वरूप को देख हर मन में उल्लास की लहरें उठने लगीं। भक्ति गीतों का प्रवाह, बैंड की धुनें और नृत्य की प्रस्तुतियां श्रद्धा के पर्व को आध्यात्मिक रूप प्रदान करती रहीं।
दैनिक जागरण ने दुर्दांत असुर त्रिपुर पर भगवान त्रिपुरारी की विजय के पर्व देव दीपावली पर लक्ष्मण मेला मैदान में भव्य दीपोत्सव को अविस्मरणीय बना दिया।
दमकते घाट को देख देव दीपावली की रात इठला उठी। छठ घाट दीपकों की आकाशगंगा की मानिंद प्रतीत होता रहा। इस मनोहारी झांकी को स्मृतियों में सहेजने की तीव्र उत्कंठा जन-मन में दिखी। लोग स्वयं को रोक न पाए और फोटो और वीडियो बनाकर इस पल को सहेजते रहे। उपरिगामी सेतु पर लटतीं जगमगाती झालरें इस उत्सव को महोत्सव के रूप में परिलक्षित करती रहीं।
