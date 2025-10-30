सीएम योगी ने की देव दीपावली की तैयारियों की समीक्षा, वाराणसी में एक से चार नवंबर तक होगा गंगा महोत्सव

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को पांच नवंबर को वाराणसी में आयोजित होने वाली देव दीपावली की तैयारियों की गहन समीक्षा की। कहा, देव दीपावली काशी की सनातन परंपरा, गंगा आराधना व लोक आस्था का अद्वितीय संगम है। यह पर्व भारत की उस अनादि परंपरा का सजीव प्रतीक है, जहां दीप केवल ज्योति नहीं, बल्कि धर्म, कर्तव्य व राष्ट्रभाव का प्रतीक हैं।

काशी की देव दीपावली का आयोजन इस प्रकार किया जाए कि यह भारत की सांस्कृतिक आत्मा व आध्यात्मिक चेतना का विश्व संदेश बने। आयोजन ‘क्लीन काशी, ग्रीन काशी, डिवाइन काशी’ के भाव को साकार करने वाला हो। योगी ने वरिष्ठ अधिकारियों से कहा कि देव दीपावली से पूर्व एक से चार नवंबर के मध्य आयोजित गंगा महोत्सव व देव दीपावली की सभी तैयारियां समय से पूरी कर ली जाएं। सभी व्यवस्थाएं उच्च गुणवत्ता की हों। घाटों की प्रकाश सज्जा, दीपदान, सांस्कृतिक कार्यक्रमों व जनसहभागिता की तैयारियां इस प्रकार हों कि श्रद्धा, अनुशासन व सौंदर्य का संतुलन दिखे। इसके लिए घाटों पर भीड़ नियंत्रण, सुरक्षा, स्वच्छता व यातायात प्रबंधन सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखा जाए।

सभी विभाग आपसी समन्वय से कार्य करें, जिससे कहीं अव्यवस्था न हो। उन्होंने पर्यटन, नगर निगम, पुलिस, जल पुलिस, संस्कृति, सिंचाई, पीडब्ल्यूडी, विद्युत व स्वास्थ्य विभाग को उनकी जिम्मेदारी के अनुरूप आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने का कड़ा निर्देश दिया। कहा कि देव दीपावली के अवसर पर घाटों पर स्मार्ट लाइटिंग, आकर्षक फ्लोरल डेकोरेशन, थीम-आधारित इंस्टालेशन, ड्रोन व सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी की पुख्ता व्यवस्था रहे। घाटों, गलियों व प्रमुख मार्गों की सफाई व सजावट पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। हर घाट पर पर्याप्त संख्या में सफाईकर्मी तैनात रहें। कंट्रोल रूम चौबीस घंटे सक्रिय रहे व कमांड सेंटर से सीसीटीवी फीड की निगरानी निरंतर हो।

श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पर्याप्त शौचालय, पेयजल व्यवस्था व प्राथमिक उपचार केंद्र स्थापित किए जाएं। घाटों के पास नाव व एम्बुलेंस मौजूद रहे। उपलब्ध रहें। नाविकों को पंजीकरण टैग व निर्धारित रूट की जानकारी दी जाए। योगी ने नमो घाट, राजघाट, राजेन्द्र प्रसाद घटा, दशाश्वमेध घाट सहित सभी प्रमुख घाटों पर आयोजित होने वाले दीपोत्सव की तैयारियों की भी समीक्षा की।