Fake Paneer Test: इस दीपावली घर पर ही चेक करें खोया-पनीर में मिलावट, फिर इस टोल फ्री नंबर पर कर सकते हैं शिकायत

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। दीपावली के मौके पर मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) लगातार अभियान चलाने के साथ जनता को जागरूक भी कर रहा है। टोल फ्री नंबर 18001805533 और वाट्सएप नंबर 9793429747 भी मिलावटी खाद्य पदार्थों के निर्माण और बिक्री की जानकारी देने के लिए जारी किया गया है। जिस पर सौ से अधिक शिकायतें प्रतिदिन मिल रही हैं।

इंटरनेट मीडिया पर भी भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआइ) और एफएसडीए मिलावटी खाद्य पदार्थों की जांच के लिए जागरूकता अभियान चला रहा है। एफएसडीए ने बुधवार तक चले अभियान में 1155 कुंतल से अधिक खाद्य पदार्थ नष्ट किए हैं।

साथ ही तीन हजार कुंतल से अधिक खाद्य पदार्थ जब्त किया गया है। मिलावटी खोया औऱ पनीर इसमें सबसे अधिक है। एफएसडीए के संयुक्त खाद्य सुरक्षा आयुक्त हरिशंकर सिंह बताते हैं कि अभियान चलाकर मिलावटी खाद्य पदार्थ जब्त किए जा रहे हैं लेकिन इनकी जांच घरेलू स्तर पर भी की जा सकती है। इसके लिए एफएसएसएआई के इंटरनेट मीडिया पर जानकारी उपलब्ध कराई हैं।

उन्होंने बताया कि दूध में डिटर्जेंट की मिलावट का पता लगाने के लिए बहुत आसान तरीका बताया गया है। पांच या 10 मिलीलीटर दूध और उसमें समान मात्रा में पानी मिलाकर हिलाना है। यदि दूध में झाग बन रहा है तो उसमें डिटर्जेंट की मिलावट है। इसी तरह स्टार्च की मिलावट का पता लगाने के लिए दो-तीन मिलीलीटर दूध लेकर उसमें पांच मिलीलीटर पानी मिलाना है। इसमें भी दो-तीन बूंद टिंचर आयोडीन की डालें। यदि मिश्रण नीला पड़ जाता है तो दूध में स्टार्च मिला हुआ है।

घी व मक्खन में आलू, शकरकंदी या स्टार्च की मिलावट का पता लगाने के लिए भी आयोडीन का इस्तेमाल किया जाता है। आधा चम्मच घी या मक्खन में दो-तीन बूंद आयोडीन मिलाने से नमूना नीला पड़ जाए तो उसमें स्टार्च की मिलावट है। खोया और पनीर में भी मिलावट का पता लगाने के लिए उसकी थोड़ी सी मात्रा लेकर आयोडीन की दो-तीन बूंद डालें। यदि नमूना नीले रंग का हो जाए तो उसमें मिलावट है।इसके अलावा खोया को लेकर हथेली पर रगड़ने से यदि चिकनापन और दूध जैसी महक आती है तो वो असली है। पनीर को भी हथेली में रगड़ने पर चिकनापन आता है तो उसमें मिलावट नहीं है।



घर में होने वाले कुछ परीक्षण