जागरण संवाददाता, लखनऊ। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बाद उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिबंध के बावजूद जानलेवा मांझे का इस्तेमाल हो रहा है। यह मांझा लोगों की जान पर भारी पड़ रहा है।

लखनऊ के कुर्सी रोड पर पहाड़पुर चौराहे के पास बुधवार को बाइक सवार किशन कुमार यादव प्रतिबंधित मांझे की चपेट में आकर बुरी तरह घायल हो गए। अचानक चेहरे पर मांझा फंसने से उन्हें गंभीर चोट आई। इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आने के बावजूद प्रतिबंधित मांझे की बिक्री और इस्तेमाल पर प्रभावी रोक नहीं लग पा रही है।

पहले भी हो चुके हैं कई हादसे राजधानी में प्रतिबंधित मांझे से हादसों का लंबा सिलसिला रहा है। 28 नवंबर 2017 को बाजारखाला में इकराम की गर्दन मांझे से कट गई थी। 14 नवंबर 2020 को हुसड़िया फ्लाईओवर पर बाइक सवार लवकुश घायल हुए थे। 27 मार्च 2024 को ईदगाह रोड पर मांझे की चपेट में आने से हजरतगंज कोतवाली के तत्कालीन एसएसआई का अंगूठा कट गया था। 23 फरवरी 2025 को बीबीडी क्षेत्र में बाइक सवार घायल हुआ। वहीं, चार फरवरी 2026 को बाजारखाला के हैदरगंज ओवरब्रिज पर मांझे की चपेट में आने से मोहम्मद शोएब की मौत हो गई थी।