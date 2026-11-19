जागरण संवाददाता, लखनऊ। बीबीडी यूनिवर्सिटी की छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों मौत हो गई। चिनहट के शक्ति अपार्टमेंट के फ्लैट में किराए पर रहकर पढ़ाई कर रही बीआर्क की 22 वर्षीय छात्रा शिवानी मिश्रा का शव पुलिस को कमरे में एक दुपट्टा के सहारे पंखे से लटका मिला। उसकी डायरी में पुराना सुसाइड नोट मिला है। स्वजन ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है।

पुलिस के मुताबिक, शिवानी मूलरूप से प्रयागराज के नवाबगंज में लेदहा गांव की रहने वाली थी। वह अपनी दो अन्य सहेलियों के साथ शक्ति अपार्टमेंट के फ्लैट संख्या 205 में रहती थी। तीनों बीबीडी में पढ़ाई के साथ नौकरी भी करती थीं। बुधवार रात करीब आठ बजे शिवानी की रूम पार्टनर रिया मिश्रा नौकरी से लौटी तो फ्लैट का दरवाजा अंदर से बंद मिला। अपार्टमेंट के गार्ड की मदद से दरवाजा खुलवाया गया तो शिवानी कमरे में जमीन पर बेहोश पड़ी थी।

रिया ने अपने मित्र अभिषेक चौधरी को बुलाया और शिवानी को अस्पताल पहुंचाया, जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पुलिस और फारेंसिक टीम ने कमरे का निरीक्षण किया। इस दौरान पंखे से लटका दुपट्टा मिला। कमरे में रखी डायरी में पुराना सुसाइड नोट भी मिला है।