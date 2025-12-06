राज्य कर की महिला अधिकारी से दुष्कर्म: डिप्टी कमिश्नर पंकज कुमार सेवा से बर्खास्त, कोर्ट ने सुनाई थी 10 साल की सजा

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ वाणिज्य कर (अब राज्य कर) विभाग के तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर और झांसी मंडल के राज्य प्रतिनिधि रहे पंकज कुमार शुक्रवार को सेवा से बर्खास्त कर दिए गए। पंकज अगस्त 2018 में भोपाल स्थित एक होटल में एक महिला अधिकारी से मारपीट और दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार किए गए थे। गिरफ्तारी के बाद निलंबित पंकज को कोर्ट ने 10 वर्ष की सजा सुनाई थी। भोपाल की अदालत द्वारा कठोर सजा सुनाए जाने के बाद विभागीय जांच में भी आरोप सिद्ध पाए जाने पर राज्य सरकार ने उन्हें सेवा से पदच्युत कर दिया।

अगस्त 2018 में भोपाल में महिला अधिकारी से मारपीट व दुष्कर्म किया था पंकज ने महिला अधिकारी की शिकायत पर भोपाल के थाना कमलानगर में छह अगस्त 2018 को मुकदमा दर्ज किया गया था। भोपाल(दक्षिण) के पुलिस अधीक्षक द्वारा पंकज की गिरफ्तारी के संबंध में शासन को भेजी गई रिपोर्ट के आधार पर 23 अगस्त 2018 को उन्हें निलंबित करते हुए उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के तहत विभागीय जांच शुरू की गई थी। लखनऊ के एडिशनल कमिश्नर ग्रेड-2 द्वारा की गई जांच और 28 दिसंबर 2018 को शासन को सौंपी गई रिपोर्ट में आरोप सही पाए गए थे।