    UP Weather: यूपी में अगले दो दिनों तक कोहरे का रेड अलर्ट, इन जिलों में विजिबिलिटी हुई Zero

    By Vikash Mishra Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 08:32 PM (IST)

    लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी जिलों में अगले दो दिनों के लिए घने कोहरे का रेड अलर्ट जारी किया गया है। कानपुर, आगरा, प्रयागराज और गाजियाब ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। पिछले तीन दिनों से जारी ठंड का प्रकोप और बढ़ेगा। राजधानी समेत प्रदेश के पूर्वी एवं पश्चिमी जिलों में अगले दो दिन अत्यधिक घने कोहरे को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है।

    शनिवार को कानपुर, आगरा, प्रयागराज और गाजियाबाद में अत्यधिक कोहरा के चलते दृश्यता शून्य दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार, कई जिलों में पिछले तीन-चार दिनों से घने कोहरे का दौर बरकरार है।

    सोमवार से दिन के तापमान में दो डिग्री सेल्सियस तक गिरावट हो सकती है, जिससे शीत दिवस की स्थितियों से थोड़ी राहत मिलेगी। पश्चिमी विक्षोभ के गुजरने के उपरांत 24 दिसंबर से कोहरे के घनत्व में बढ़ोतरी होगी और तापमान में फिर से 2-4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट के पूर्वानुमान हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कानपुर की रात सबसे ठंडी

    वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के अनुसार, मैदानी क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस या उससे कम होने पर जब अधिकतम तापमान का सामान्य से विचलन-4.5 से -6.4 डिग्री सेल्सियस हो तो ऐसी स्थिति को शीत दिवस कहते हैं। लखनऊ में शनिवार को कुछ ऐसी ही स्थिति रही।

    ठंडी हवा चलने से दिन के पारे में सात डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। शनिवार को कानपुर की रात सबसे ठंडी रही, जहां न्यूनतम पारा 6.4 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। इटावा में 6.8 और बुलंदशहर में सात डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

    अत्यधिक घने कोहरे का रेड अलर्ट

    कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कनौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, सहारनपुर, शामती, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरेया, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर एवं आसपास के इलाकों में घने कोहरे को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है।

    इन जिलों में बढ़ेगी ठंड

    मौसम विभाग के अनुसार, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रवस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, बरेली, पीलीभीत, महोबा, झांसी, ललितपुर एवं आसपास के इलाकों में दिन और रात के पारे में गिरावट होगी, जिससे ठंड का प्रकोप बढ़ेगा।