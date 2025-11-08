विद्युत संशोधन विधेयक वापस लेने के लिए केंद्रीय ऊर्जा मंत्री को पत्र, AIPF ने बताया निजीकरण

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। आल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन (एआइपीईएफ) ने केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल खट्टर को प्रस्तावित विद्युत (संशोधन) विधेयक-2025 पर आपत्तियां भेजी है। एआइपीईएफ ने विधेयक तत्काल वापस लेने की मांग की है। कहा है कि विधेयक का उद्देश्य पूरे बिजली क्षेत्र का निजीकरण करना है, जिससे किसानों और घरेलू उपभोक्ताओं की दिक्कतें बढ़ेंगी।

एआइपीईएफ के चेयरमैन शैलेंद्र दुबे ने कहा है कि यह विधेयक लागू हुआ तो दशकों में बनी एकीकृत और सामाजिक रूप से संचालित बिजली व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। बिजली वितरण और उत्पादन के सबसे लाभदायक हिस्से निजी कंपनियों को दे दिए जाएंगे। घाटा और सामाजिक दायित्व सार्वजनिक क्षेत्र को ही उठाना पड़ेगा।

विधेयक बड़े पैमाने पर निजीकरण के लिए बनाया गया है। इससे देश भर में बिजली क्षेत्र में कार्यरत लाखों कार्मिकों की आजीविका खतरे में पड़ेगी। इससे पहले भी वर्ष 2014, 2018, 2020, 2021 और वर्ष 2022 में ऊर्जा मंत्रालय ने विद्युत (संशोधन) विधेयक पेश किए थे, कड़े विरोध के चलते ये विधेयक पारित नहीं हो सके थे। विधेयक 2025 का नया मसौदा भी पिछले पांच विधेयकों से मिलता-जुलता ही है।

निजीकरण का माडल लेकर घूम रहा पावर कारपोरेशन: परिषद राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने सवाल किया है कि पावर कारपोरेशन सही मायनों में बिजली के क्षेत्र मेें सुधार चाहता है या बिजली कंपनियों को उद्योगपतियों को सस्ती दरों पर बेचना चाहता है। बिजली के क्षेत्र में सुधार का अर्थ निजीकरण नहीं होना चाहिए।