फ्रांस में दंगे की स्थिति को नियंत्रित करने को आया CM योगी का बुलावा, जर्मनी के प्रो एन जॉन ने लगाई गुहार

लखनऊ, जेएनएन। मुख्‍यमंत्री योगी आद‍ित्‍यनाथ की मांग अब व‍िदेशों में भी हो रही है। फ्रांस में दंगे की स्‍थ‍िती को न‍ियंत्र‍ित करने के ल‍िए सीएम योगी की मांग की जा रही है। जर्मनी के विख्यात एवं सुप्रसिद्ध ह्रदय रोग विशेषज्ञ प्रो एन जॉन ने भी यूपी के सीएम योगी आद‍ित्‍यनाथ की तारीफ की है।

Only way to govern and maintain law/order in india is this!Everything else is hogwash and bullshit. pic.twitter.com/vVVQd9P1FW

उन्होंने एक ट्वीट किया है। ट्वीट में एक तस्वीर भी टैग की है। जिसमें बुलडोजर के साथ यूपी के मुख्‍यमंत्री योगी दिखाई दे रहे हैं। इस ट्वीट में प्रो जॉन ने लिखा है क‍ि भारत में शासन करने और कानून/व्यवस्था बनाए रखने का एकमात्र तरीका यही है! बाकी सब बकवास और बकवास है।

India must send @myogiadityanath to France to control riot situation there and My God,he will do it within 24 hours.