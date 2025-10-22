Language
    डीएलएड परीक्षा की तारीख बदलने की मांग, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित पत्र में लिखी गई ये वजह

    By Vivek Rao Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 07:13 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर 27 अक्टूबर से प्रस्तावित डीएलएड परीक्षा को छठ महापर्व के बाद कराने की मांग की है। संघ का कहना है कि परीक्षा तिथि छठ पर्व से टकरा रही है, जिससे महिला अभ्यर्थियों को भारी असुविधा होगी, क्योंकि वे छठ का व्रत रखती हैं। उन्होंने परीक्षा तिथि पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है।

    Hero Image

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। 27 अक्टूबर से प्रस्तावित डीएलएड (डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन) की परीक्षा छठ महापर्व के बाद कराने की मांग की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित पत्र में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (पांडेय गुट) के संरक्षक विजय कुमार सिंह, अध्यक्ष जितेंद्र कुमार सिंह और प्रवक्ता ओम प्रकाश त्रिपाठी ने कहा कि परीक्षा तिथि छठ पर्व से टकरा रही है, जिससे हजारों परीक्षार्थियों, विशेष रूप से महिला अभ्यर्थियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ेगा।

    शिक्षक नेताओं ने बताया कि डीएलएड परीक्षा में लगभग 50 प्रतिशत महिला अभ्यर्थी शामिल होती हैं, जो छठ पर्व का तीन दिवसीय व्रत रखती हैं। ऐसे में परीक्षा और पर्व दोनों को निभाना उनके लिए कठिन होगा। संघ ने इसे धार्मिक आस्था और परीक्षा दोनों के प्रति न्याय का विषय बताते हुए कहा कि बिना स्थिति की गंभीरता को समझे परीक्षा कार्यक्रम तय करना अनुचित है। परीक्षार्थियों की सुविधा और पर्व की गरिमा को देखते हुए परीक्षा तिथि पर पुनर्विचार करना चाहिए और इसे छठ के बाद आयोजित किया जाना चाहिए।