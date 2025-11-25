UP SIR: दो माह और बढ़ाया जाए एसआईआर का समय, चुनाव आयोग से किस बड़ी पार्टी ने की ये मांग? 

जागरण संवाददाता, लखनऊ। शहर कांग्रेस कमेटी ने चुनाव आयोग से मांग की है कि विशेष सघन पुनरीक्षण का समय दो माह के लिए और बढ़ाया जाए। अभी जिस गति से एसआइआर की प्रक्रिया चल रही है उससे आधे मतदाताओं के भी फार्म नहीं भरे जा सकेंगे। मंगलवार को एक संवाददाता सम्मेलन में शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित श्रीवास्तव और डाक्टर शहजाद आलम ने एसआइआर की प्रक्रिया में तमाम खामियां गिनाते हुए आयोग इस पर विचार करने की मांग की।

शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने कहा कि एसआइआर की प्रक्रिया में जनता को कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सभी जगह पर बीएलओ 2003 की मतदाता सूची लेकर नहीं जा रहे हैं। ऐसे में आन लाइन खोजने में बहुत समय लग रहा है। कहीं पर नेट नहीं है तो कहीं पर धीमा चलता है।

एक एक नाम खोजने में काफी समय लग रहा है। अधिकांश जगहों पर तो बीएलओ ही नहीं जा रहे हैं जिससे लोगों के फार्म नहीं भर पा रहे हैं। चुनाव आयोग से मांग करते है. कि फार्म भरने का समय कम से कम दो माह और बढ़ाया जाए।

बीएलओ को सभी आवश्यक प्रपत्र उपलब्ध कराया जाएं जिससे मतदाताओं को किसी तरह की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े इसके साथ ही कांग्रेस ने एक निगरानी समिति भी बनाने की मांग की है जो इस बात की जांच करे की बीएलओ ने फार्म सभी मतदाताओं के घर पहुंचा दिए हैं कि नहीं लखनऊ में करीब चालीस लाख मतदाता हैं जिनका फार्म भराया जाना है।

बीआरसी पर करें संपर्क