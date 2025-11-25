UP SIR: दो माह और बढ़ाया जाए एसआईआर का समय, चुनाव आयोग से किस बड़ी पार्टी ने की ये मांग?
शहर कांग्रेस कमेटी ने चुनाव आयोग से एसआईआर की अवधि दो महीने बढ़ाने की मांग की है, क्योंकि वर्तमान गति से आधे मतदाताओं के भी फॉर्म नहीं भरे जा सकेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष अमित श्रीवास्तव ने एसआईआर प्रक्रिया में कई कमियां गिनाईं और बीएलओ की अनुपलब्धता पर चिंता जताई। उन्होंने चुनाव आयोग से बीएलओ को सभी आवश्यक प्रपत्र उपलब्ध कराने और एक निगरानी समिति बनाने का आग्रह किया है।
जागरण संवाददाता, लखनऊ। शहर कांग्रेस कमेटी ने चुनाव आयोग से मांग की है कि विशेष सघन पुनरीक्षण का समय दो माह के लिए और बढ़ाया जाए। अभी जिस गति से एसआइआर की प्रक्रिया चल रही है उससे आधे मतदाताओं के भी फार्म नहीं भरे जा सकेंगे। मंगलवार को एक संवाददाता सम्मेलन में शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित श्रीवास्तव और डाक्टर शहजाद आलम ने एसआइआर की प्रक्रिया में तमाम खामियां गिनाते हुए आयोग इस पर विचार करने की मांग की।
शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने कहा कि एसआइआर की प्रक्रिया में जनता को कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सभी जगह पर बीएलओ 2003 की मतदाता सूची लेकर नहीं जा रहे हैं। ऐसे में आन लाइन खोजने में बहुत समय लग रहा है। कहीं पर नेट नहीं है तो कहीं पर धीमा चलता है।
एक एक नाम खोजने में काफी समय लग रहा है। अधिकांश जगहों पर तो बीएलओ ही नहीं जा रहे हैं जिससे लोगों के फार्म नहीं भर पा रहे हैं। चुनाव आयोग से मांग करते है. कि फार्म भरने का समय कम से कम दो माह और बढ़ाया जाए।
बीएलओ को सभी आवश्यक प्रपत्र उपलब्ध कराया जाएं जिससे मतदाताओं को किसी तरह की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े इसके साथ ही कांग्रेस ने एक निगरानी समिति भी बनाने की मांग की है जो इस बात की जांच करे की बीएलओ ने फार्म सभी मतदाताओं के घर पहुंचा दिए हैं कि नहीं लखनऊ में करीब चालीस लाख मतदाता हैं जिनका फार्म भराया जाना है।
बीआरसी पर करें संपर्क
- तहसील कार्यालय मलिहाबाद :0521-2211038
- राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज हनीमैन-0522-27279़19
- गोल मार्केट एलडीए कालोनी कानपुर रोड: 0522-7960851
- आटीआइ अलींगंज: 0522-2339875
- विकास भवन इंदिरानगर - 0522-2355617
- कार्यालय जिला पंचायत कैसरबाग-0522-2629876
- कांशीराम ग्रीन इको गार्डेन 0522-2979743
- तहसील कार्यालय मोहनलालगंज-0522-2979743
क्या कैसे होगा :
- पहले चरण में बीएलओ प्रत्येक मतदाता के घर जाकर फार्म की दो प्रतियां देंगे
- प्रति पर मतदाता से संबंधित सूचनाएं जैसे नाम, इपिक नंबर, पता एवं वर्तमान मतदाता सूची के अनुसार भाग और क्रमांक संख्या पहले से ही भरी होगा
- मतदाता को अपनी वर्तमान फोटो, जन्म तिथि, आधार संख्या (वैकल्पिक), पिता या अभिभावक का नाम व इपिक नंबर (वैकल्पिक), माता का नाम व इपिक नंबर (वैकल्पिक), मोबाइल नंबर जैसी मूल जानकारियां भरनी होंगी।
- अगर किसी का नाम अगर 2003 एसआइआर सूची में शामिल नहीं है लेकिन उनके रिश्तेदार जैसे माता-पिता या दादा-दादी/ आदि का नाम शामिल है तो गणना प्रपत्र में उस रिश्तेदार का विवरण भरना होगा
– बीएलओ अगले चरण में मतदाताओं के भरे गणना प्रपत्र को एकत्रित करेंगे और एक प्रति आपको देते हुए उसे ECINET एप पर अपलोड करेंगे।
– वर्ष 2003 की एसआइआर की मतदाता सूची से मिलान करके अगर आवश्यकता होगी तो संबंधित के दस्तावेज मांग जाएंगे।
– नौ दिसंबर से पहले अपना गणना प्रपत्र भरकर बीएलओ को जमा कराना होगा ताकि मतदाता सूची में नाम दर्ज किया जा सके
– इस अवधि के बाद अगर नाम नहीं दर्ज करा पाएंगे तो अतिरिक्त फार्म 6 घोषणा पत्र (घोषणा प्रपत्र) के साथ भरना होगा।
