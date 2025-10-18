विद्युत उपभोक्ताओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए सृजित किए जाएं पद, अभियंता संघ ने वार्ता में रखी कई मांगें

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद अभियंता संघ ने शुक्रवार को पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष डा. आशीष कुमार गोयल से वार्ता कर उपभोक्ताओं की संख्या में लगातार हो रही वृद्धि को देखते हुए वितरण निगमों में रिस्ट्रक्चरिंग करते हुए नये पदों के सृजन की मांग की।

इसके साथ ही बिजली कार्मिकों की रियायती बिजली की सुविधा समाप्त करने तथा मीटर लगाए जाने का विरोध किया। शक्तिभवन में हुई इस वार्ता में अभियंता संघ ने स्पष्ट किया कि निजीकरण किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। निजीकरण की टेंडर नोटिस प्रकाशित होने पर प्रदेश के अभियंता सामूहिक जेल भरो आंदोलन प्रारंभ करने के लिए बाध्य होंगे।

संघ ने कहा कि बिजली कार्मिकों को रियायती बिजली की सुविधा एक्ट के तहत मिली है इसे समाप्त नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में कारपोरेशन प्रबंधन को विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति से वार्ता करनी चाहिए। मांग की कि सहायक अभियंता से अधिशासी अभियंता, अधिशासी अभियंता से अधीक्षण अभियंता, अधीक्षण अभियंता से मुख्य अभियंता लेवल-2 के पदों पर पदोन्नति के आदेश तत्काल जारी किए जाएं। निलंबित अभियंताओं को तत्काल बहाल किए जाने की मांग भी की।