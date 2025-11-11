दिल्ली ब्लास्ट में गिरफ्तार डॉ. शाहीन और परवेज को लेकर बड़ा खुलासा, लखनऊ में ATS की छापेमारी; सहारनपुर से भी जुड़े तार
दिल्ली के लाल किले के पास कार धमाके में 9 लोगों की मौत के बाद NIA जांच कर रही है। फरीदाबाद से डॉ. शाहीन गिरफ्तार, जो आतंकी मुजम्मिल की गर्लफ्रेंड है। लखनऊ में ATS ने शाहीन के घर छापा मारा। डॉ. शाहीन पर महिला आतंक ब्रिगेड बनाने का आरोप है। सहारनपुर से गिरफ्तार आतंकी आदिल से भी कनेक्शन तलाशा जा रहा है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। 10 नवंबर 2025, दिन सोमवार। राजधानी दिल्ली में लाल किले के पास एक कार में जोरदार धमाका हुआ और 9 लोगों की जान चली गई। सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी हैं। गृह मंत्रालय ने दिल्ली कार विस्फोट मामला राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को सौंपा है। उधर, यूपी सहित देश के अलग-अलग हिस्सों में छापेमारी की गई। फरीदाबाद से डॉ. शाहीन को गिरफ्तारी किया गया है। शाहीन लखनऊ की रहने वाली है और परवेज की सगी बहन है। यह भी बताया जा रहा है कि शाहीन आतंकी डॉ. मुजम्मिल की गर्लफ्रेंड है। मुजम्मिल को भी फरीदाबाद से पकड़ा गया है।
लखनऊ में एटीएस की छापेमारी
फरीदाबाद से डॉक्टर शाहीन की गिरफ्तारी के बाद लखनऊ में लालबाग स्थित उनके आवास और डालीगंज में पुराने घर पर छापेमारी की गई। यहां शाहीन के पिता मिले। उन्होंने कहा, “मेरी बेटी डॉक्टर है, उसने जिंदगी लोगों की सेवा में लगाई, मुझे नहीं लगता वह किसी गलत काम में शामिल हो सकती है।”
डॉ. शाहीन कानपुर के मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर थी। वह भारत में महिला आतंक ब्रिगेड बना रही थी। शाहीन जैश के जमात उल मोमिनात संगठन से भी जुड़ी हुई थी।
क्या है सहारनपुर कनेक्शन?
सहारनपुर से जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा छह नवंबर को आतंकी डॉ. आदिल को गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली में ब्लास्ट के बाद अब डॉ. आदिल का इससे कनेक्शन खंगाला जा रहा है। आदिल की निशानदेही पर ही फरीदाबाद से मुजम्मिल अहमद को भी पकड़ा गया। माना जा रहा है कि दिल्ली ब्लास्ट की स्क्रिप्ट जम्मू-कश्मीर से वाया सहारनपुर होते हुए दिल्ली तक पहुंची और आतंकी वारदात को अंजाम दिया गया।
पश्चिमी यूपी में एक्टिव हैं स्लीपर सेल!
बता दें, सहारनपुर से आतंकी डॉ. आदिल अहमद और गुजरात से आईएस से जुड़े शामली के आजाद की गिरफ्तारी के बाद से यह साफ हो गया है कि स्लीपर सेल एक्टिव हैं। संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी और दिल्ली में सोमवार को हुए विस्फोट के बाद खुफिया एजेंसियां अलर्ट पर हैं। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर और मेरठ समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में आतंकियों के स्लीपर सेल और उनके मददगार रडार पर हैं।
कब किसकी हुई गिरफ्तारी?
- सहारनपुर से छह नवंबर को अनंतनाग निवासी आतंकी डॉक्टर आदिल अहमद को गिरफ्तार किया गया था।
- आठ नवंबर को अहमदाबाद से आईएसआईएस से जुड़े शामली निवासी आजाद की गिरफ्तारी हुई।
- जुलाई में भी गुजरात एटीएस ने मेरठ के जीशान अली समेत अलकायदा से जुड़े चार आरोपितों को पकड़ा था।
- पिछले 15 सालों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश से करीब 100 आतंकी पकड़े जा चुके हैं। इनमें एजाज शेख, शाहिद इकबाल भट्टी, उमर मोहम्मद उस्मानी, उसका बेटा तनवीर, बिलाल खान, अक्षय सैनी, तालिब अंसारी, आसिफ अली शामिल हैं।
- विभिन्न जिलों से 200 से ज्यादा आईएसआई एजेंटों की गिरफ्तारी भी की जा चुकी है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।