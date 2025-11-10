दिल्ली में हुए विस्फोट के बाद CM योगी ने पुलिस महानिदेशक को दिए निर्देश, बम स्क्वॉड और पुलिस फोर्स अलर्ट
दिल्ली में हुए विस्फोट के बाद, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस महानिदेशक को प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सार्वजनिक स्थानों पर विशेष सतर्कता बरतने और बम स्क्वॉड व पुलिस फोर्स को अलर्ट रहने के लिए कहा है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके।
जागरण संवाददाता, लखनऊ। दिल्ली में हुई विस्फोट की घटना के के बाद प्रदेश में सुरक्षा और सतर्कता को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए मुख्यमत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण से घटना की जानकारी लेकर उत्तर प्रदेश में पूरी पुलिस फोर्स को हाई अलर्ट पर रखते और सघन चेकिंग और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं।
महानिदेशक क्या दिए निर्देश
1. सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी फील्ड में उपस्थित रहें, और संवेदनशील/भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों, बाजारों, सार्वजनिक आयोजनों एवं धार्मिक स्थलों का स्वयं भ्रमण, निरीक्षण एवं पेट्रोलिंग करें।
2. महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठानों, धार्मिक स्थलों, भीड़भाड़ वाले स्थानों एवं अन्य संवेदनशील बिंदुओं की सुरक्षा व्यवस्था की पुनः समीक्षा की जाए और थ्रेट असेसमेंट के अनुसार सुरक्षा स्तर को तत्काल बढ़ाया जाए।
3. वाहनों की चेकिंग, मेट्रो/बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों, मॉल, सिनेमा हॉल तथा अन्य सार्वजनिक परिवहन/भीड़भाड़ केंद्रों पर सघन सतर्कता बरती जाए, साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि आम जनता को अनावश्यक असुविधा न हो।
4. एटीएस, क्यूआरटी (Quick Response Teams), बम निरोधक दस्ते एवं डॉग स्क्वॉड को तत्पर मोड में रखा जाए, और फुट पेट्रोलिंग और एरिया डोमिनेशन बढ़ाया जाए।
5. सीसीटीवी फ़ीड्स का रीयल-टाइम विश्लेषण किया जाए; तथा स्थानीय ख़ुफ़िया तंत्र तथा नागरिक सूचना नेटवर्क को सक्रिय कर संदिग्ध व्यक्तियों/गतिविधियों की त्वरित रिपोर्टिंग सुनिश्चित की जाए।
6. भीड़भाड़ वाले स्थानों पर लावारिस वस्तुओं और संदिग्ध व्यक्तियों की सघन चेकिंग की जाय।
7. यूपी 112 पीआरवी निरंतर संवेदनशील स्थानों पर भ्रमणशील रहें।
8. सोशल मीडिया की लगातार निगरानी करते हुए हर इनपुट को गंभीरता से लिया जाय और अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाय।
