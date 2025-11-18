Delhi Blast Case: डॉ. निसार अंसारी ने शाहीन के साथ कानपुर में किया था काम, लखनऊ के एरा अस्पताल में कर रहा नौकरी

जागरण संवाददाता, लखनऊ। दिल्ली विस्फोट कांड में जांच तेज करते हुए एटीएस ने फोन पर एरा अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर निसार अहमद अंसारी से करीब 15 से 20 मिनट पूछताछ की थी। जिसमें जांच एजेंसियों को कुछ अहम जानकारी हाथ लगी हैं, जिनपर वह काम कर रही है। इसके साथ ही एलआईयू भी लोकल स्तर पर इनपुट जुटा रही है।

डॉक्टर निसार पहले कानपुर में डॉक्टर शाहीन के साथ काम करता था। दोनों लंबे समय तक एक ही विभाग में जुड़े रहे। बताया जाता है कि नौकरी के दौरान दोनों में काफी नजदीकियां थीं और कई परियोजनाओं पर साथ काम भी किया था। इसी संबंध को देखते हुए एटीएस निसार की भूमिका और उसके संपर्कों की जानकारी जुटा रही है।

सूत्रों के मुताबिक, डॉक्टर शाहीन के नौकरी छोड़ने के कुछ माह बाद ही निसार ने भी कानपुर का संस्थान छोड़ दिया था। इसके बाद वह लखनऊ आकर बस गया। लखनऊ में उसने एरा मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर ज्वॉइन किया और मेडिकल फील्ड में अपनी सक्रियता बढ़ाई।

इसके अलावा उसने चरक अस्पताल के पीछे एक मकान भी खरीदा, जहां पिछले कुछ समय से रह रहा है। इसी के चलते एटीएस ने निसार से फोन पर कई महत्वपूर्ण सवाल पूछे गए। उससे यह जानने का प्रयास किया कि शाहीन से उसका अंतिम संपर्क कब हुआ, क्या वह विस्फोट के बाद उससे किसी भी तरह से जुड़ा रहा, और कानपुर में कार्यकाल के दौरान शाहीन की गतिविधियों को लेकर उसे किसी संदिग्ध पहलू की जानकारी थी या नहीं।



निसार ने कहा वह जांच में करेगा सहयोग जांच से जुड़े एक अधिकारी के अनुसार, निसार ने अब तक मिली जानकारी के मुताबिक सहयोग किया है। उसने एजेंसी को बताया कि कानपुर छोड़ने के बाद से उसका शाहीन से कोई व्यक्तिगत संपर्क नहीं रहा। वह केवल मेडिकल फील्ड में अपने कार्यों में व्यस्त रहा और लखनऊ आने के बाद उसकी दिनचर्या पूरी तरह बदल गई। हालांकि, उसकी कॉल डिटेल, पुराने संपर्क, वित्तीय लेन-देन और शाहीन के साथ उसके कार्यकाल की प्रोफाइल की गहराई से जांच कर रही है।