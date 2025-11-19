Delhi Blast Case: अल-फलाह यूनिवर्सिटी के कुछ और छात्रों पर ATS की निगाह, सहारनपुर में बढ़ा छानबीन का दायरा

Language
    By Alok Mishra Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 09:15 PM (IST)

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। दिल्ली में हुए बम धमाके के मामले में फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी के कुछ और छात्रों की भूमिका को लेकर छानबीन तेज की गई है। सहारनपुर के देवबंद में अल-फलाह यूनिवर्सिटी के एमबीबीएस तृतीय वर्ष के छात्र अहमद रजा से पूछताछ में उनकी भूमिका सामने आई है।

    सूत्रों के अनुसार रजा को दिल्ली पुलिस अपने साथ ले गई है। एटीएस की दो टीमों काें रजा के संपर्क में रहे युवकों की छानबीन में लगाया गया है। फरीदाबाद में पकड़ी गई डॉ. शाहीन व उसके भाई डॉ. परवेज को लेकर लखनऊ में छानबीन के बाद एटीएस की जांच का दायरा सहारनपुर में बढ़ता जा रहा है। जम्मू-कश्मीर के निवासी डॉक्टराें व अल फहाल यूनिवर्सिटी के छात्रों को लेकर छानबीन के कदम बढ़ रहे हैं।

    अल फलाह यूनिवर्सिटी के छात्र अहमद रजा के डॉ. शाहीन व डॉ. मुजम्मिल के संपर्क में होने की बात सामने आई थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम यहां पहुंची थी। उससे दो ऐसे युवकों के बारे में भी जानकारी मिली है, जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस के छात्र थे पर उन्होंने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी।

    इन दोनों के भी इस मॉड्यूल से जुड़े होने का संदेह है। एटीएस ने कई संदिग्धों को अलग-अलग स्थानों पर हिरासत में लेकर पूछताछ की है। हालांकि, जांच एजेंसी ने किसी को गिरफ्तार किए जाने की पुष्टि नहीं की है। एक अधिकारी के अनुसार संदेह के घेरे में आए कई युवकों की भूमिका को लेकर जांच जारी है। इनमें डॉ. शाहीन, डॉ. अदील व डॉ. परवेज के संपर्क में रहे कई संदिग्धों को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया।

    दिल्ली में हुए धमाके के बाद जम्मू-कश्मीर पुलिस ने एटीएस के साथ 11 नवंबर को लखनऊ में शाहीन के पैतृक आवास व डॉ. परवेज के घर पर गहन छानबीन की थी। जिसके बाद से प्रदेश में छानबीन का सिलसिला लगातार जारी है। लखनऊ के अलावा कानपुर व सहारनपुर में खासकर एटीएस की टीमें डेरा डाले हैं।