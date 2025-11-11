Language
    दिल्ली ब्लास्ट के बाद सहारनपुर से लेकर नेपाल बॉर्डर तक सुरक्षा एजेंसियों ने की छापेमारी, संदिग्ध लोगों पर कड़ी नजर

    By Alok Mishra Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 09:41 PM (IST)

    दिल्ली में धमाके के बाद सहारनपुर से नेपाल सीमा तक सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। संदिग्धों पर कड़ी नजर रखी जा रही है और कई जगहों पर छापेमारी की जा रही है। सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और खुफिया एजेंसियां भी सक्रिय हैं। पुलिस ने जनता से संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने की अपील की है।

    सहारनपुर से नेपाल सीमा तक बढ़ाई गई सतर्कता।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। दिल्ली में धमाके के बाद पुलिस व जांच एजेंसियों ने सहारनपुर से लेकर नेपाल सीमा तक अपनी सतर्कता बढ़ाई है। नेपाल सीमा से सटे जिलों में भी संदिग्धों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। आशंका है कि प्रदेश में सक्रिय रहे संदिग्ध आतंकी नेपाल भागने का प्रयास कर सकते हैं। कई अन्य जिलों में भी संदिग्धों को लेकर छानबीन की जा रही है।

    सूत्रों का कहना है कि आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) की टीमों ने सहारनपुर में कई संदिग्धों से पूछताछ की है। सहारनपुर से पकड़े गए जम्मू-कश्मीर निवासी डॉ.आदिल के संपर्क में रहे कुछ युवकों की तलाश भी की जा रही है।

    प्रदेश के सभी संवेदनशील क्षेत्रों में मंगलवार को भी पुलिस की सक्रियता रही। वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में चेकिंग कराई जा रही है। खासकर भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में संदिग्ध व्यक्तियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है।

    संवेदनशील जिलों में शरारती तत्वों की निगरानी का भी निर्देश है। ताकि कहीं कोई माहौल बिगाड़ने का प्रयास न कर सके। डीजीपी स्थित सोशल मीडिया सेल इंटरनेट मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म की भी निरंतर निगरानी कर रहा है।