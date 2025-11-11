दिल्ली ब्लास्ट के बाद सहारनपुर से लेकर नेपाल बॉर्डर तक सुरक्षा एजेंसियों ने की छापेमारी, संदिग्ध लोगों पर कड़ी नजर

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। दिल्ली में धमाके के बाद पुलिस व जांच एजेंसियों ने सहारनपुर से लेकर नेपाल सीमा तक अपनी सतर्कता बढ़ाई है। नेपाल सीमा से सटे जिलों में भी संदिग्धों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। आशंका है कि प्रदेश में सक्रिय रहे संदिग्ध आतंकी नेपाल भागने का प्रयास कर सकते हैं। कई अन्य जिलों में भी संदिग्धों को लेकर छानबीन की जा रही है।

सूत्रों का कहना है कि आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) की टीमों ने सहारनपुर में कई संदिग्धों से पूछताछ की है। सहारनपुर से पकड़े गए जम्मू-कश्मीर निवासी डॉ.आदिल के संपर्क में रहे कुछ युवकों की तलाश भी की जा रही है।